«Ямал СПГ» обжаловал закрытие аэропорта в вахтовом поселке из-за вируса

В компании считают, что решение по аэропорту в Сабетте было принято с превышением полномочий. Власти региона объяснили происходящее эпидемиологической обстановкой

Международный аэропорт Сабетта (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

«Ямал СПГ» обратился в компетентные органы с жалобой на решение главного государственного санитарного врача по Ямальскому району ЯНАО закрыть аэропорт в вахтовом поселке Сабетта, сообщает агентство «Интерфакс». Там считают, что решение было принято с превышением полномочий.

«Мы обратились в компетентные органы за оценкой правомерности этих действий», — заявили в компании, реализующей в Сабетте проект строительства завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения.

РБК направил запрос представителю НОВАТЭКа, который контролирует «Ямал СПГ», а также в пресс-службу «Ямал СПГ».

Как ранее сообщила руководитель ямальского управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко, в Сабетте были выявлены шесть заболевших коронавирусной инфекцией и 43 контактных пациента, которые сдали положительный тест на коронавирус. Необходимость закрыть аэропорт она объяснила тем, что инфекция попала в поселок через него: нулевой пациент прибыл туда из Москвы, указывал «Коммерсантъ».