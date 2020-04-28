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«Ямал СПГ» обжаловал закрытие аэропорта в вахтовом поселке из-за вируса

В компании считают, что решение по аэропорту в Сабетте было принято с превышением полномочий. Власти региона объяснили происходящее эпидемиологической обстановкой
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Международный аэропорт Сабетта
Международный аэропорт Сабетта (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

«Ямал СПГ» обратился в компетентные органы с жалобой на решение главного государственного санитарного врача по Ямальскому району ЯНАО закрыть аэропорт в вахтовом поселке Сабетта, сообщает агентство «Интерфакс». Там считают, что решение было принято с превышением полномочий.

«Мы обратились в компетентные органы за оценкой правомерности этих действий», — заявили в компании, реализующей в Сабетте проект строительства завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения.

РБК направил запрос представителю НОВАТЭКа, который контролирует «Ямал СПГ», а также в пресс-службу «Ямал СПГ».

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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Как ранее сообщила руководитель ямальского управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко, в Сабетте были выявлены шесть заболевших коронавирусной инфекцией и 43 контактных пациента, которые сдали положительный тест на коронавирус. Необходимость закрыть аэропорт она объяснила тем, что инфекция попала в поселок через него: нулевой пациент прибыл туда из Москвы, указывал «Коммерсантъ».

В свою очередь, губернатор округа Дмитрий Артюхов сообщил, что людей не выпускают из Сабетты для соблюдения эпидемиологических процедур. «Люди переживают, но они не до конца понимают ситуацию», — заявил глава региона. Он при этом добавил, что отправить домой можно будет тех, кто сдал отрицательный тест на коронавирус.

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В свою очередь, полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов заявил, что нельзя посадить людей в самолет и развезти по всей стране, чтобы другие регионы потом решали, что с ними делать.

Всего в Сабетте находятся около 7,5 тыс. человек, часть из которых уже завершили свою работу.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 27 апреля в ЯНАО заразились 375 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Артем Филипенок, Тимофей Дзядко
Теги: ЯНАО, «Ямал СПГ»
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