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Болгария анонсировала альтернативный российскому проект поставок газа

«Вертикальный газовый коридор» призван стать альтернативой поставкам российского газа в Европу. Договор на поставку газа из России в Евросоюз через Украину, действовавший пять лет, завершился в январе 2025 года
Фото: Petar Petrov / Zuma / Global Look Press
Фото: Petar Petrov / Zuma / Global Look Press

Болгария в ближайшие несколько недель приступит к реализации проекта, который позволит поставлять сжиженный природный газ на Украину из греческих портов, сообщил министр энергетики страны Жечо Станков, передает Bloomberg. Болгарские власти рассчитывают, что этот маршрут станет ведущим после прекращения транзита российского газа через Украину.

Маршрут поставок газа в объеме 10 млрд куб. м в год, получивший название «вертикальный газовый коридор», — инициатива операторов газотранспортных сетей (ГТС) Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии, Украины и Молдавии. Он призван стать альтернативой трубопроводным поставкам российского газа в Европу. При этом, как отмечает Bloomberg, перекачиваться по нему может и российский СПГ, прибывающий в греческие порты.

На создание «вертикального коридора» Болгария выделила 625 млн левов ($345 млн) в виде государственных гарантий по кредитам. Предполагается, что строительство болгарского участка маршрута будет завершено в конце 2026 года.

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Фото:Spitzi-Foto / Shutterstock

В интервью Bloomberg Станков сообщил, что Болгария уже провела переговоры с Венгрией, Молдавией и Украиной о возможном проведении совместных тендеров на поставку СПГ. «Нам необходимо уже сейчас начать поиск долгосрочных контрактов, чтобы обеспечить диверсификацию рисков и фиксированные цены», — сказал он.

Россия с 2025 года потеряла возможность поставлять газ в Европу через Украину из-за отказа Киева продлевать контракт с «Газпромом». По украинскому маршруту газ «Газпрома» напрямую поступал в Молдавию и Словакию, из которой дальше шел в Австрию и Чехию. Из Австрии поставки частично распределялись в соседние Венгрию и Италию.

После прекращения транзита российского газа через Украину газопровод «Балканский поток», ответвляющийся от «Турецкого потока» и идущий из Турции в Венгрию через Болгарию и Сербию, стал основным маршрутом поставки для ЕС. В 2024 году по трубопроводу прошло около 15 млрд куб. м газа, писал Euractiv cо ссылкой на данные Европейской сети операторов систем передачи газа.

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Милена Костерева
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