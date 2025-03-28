Власти вернулись к идее обязать бизнес продавать до 25% товаров на бирже

Власти вернулись к идее обязательной продажи до 25% товаров разных категорий через биржу. Мера касается широкой номенклатуры — от рыбы до алмазов. Цель — создание локальных ценовых индикаторов и базы для внутренней торговли

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

С 1 сентября 2025 года бизнес могут обязать продавать до 25% объема производимой им в месяц продукции разных категорий через формат организованных торгов. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается профильными ведомствами, включая Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Минфин и Минэкономразвития. РБК ознакомился с текущей версией инициативы; ее подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом обсуждения.

Законопроект (оформлен как поправки к закону № 325 «Об организованных торгах») разрабатывается в соответствии с резолюцией вице-премьера Дмитрия Григоренко, следует из пояснительной записки.

Суть инициативы выглядит так:

предлагается предоставить правительству полномочия устанавливать нормативы обязательной реализации товаров через организованные торги. При этом норматив не может превышать 25% от объема производства товара в месяц. Также учитываются объемы, реализованные субъектом на территории страны в соответствующий месяц за три года до расчета.

инициатива не распространяется на малый бизнес.

Меры направлены на формирование ценовых индикаторов, создание прозрачного ценообразования и уменьшение зависимости от зарубежных ценовых агентств, указывается в документе. Вступление закона в силу должно поспособствовать улучшению механизмов ценообразования, обеспечить открытость сделок, снизить риски, включая антимонопольные нарушения, и создать базу для внутреннего обращения товаров. Это позволит также организовать недискриминационный доступ покупателей к товарам и доступ к торгам в дистанционном формате, сокращая затраты на реализацию товаров.

Какие товары предлагают вывести на биржу Мороженая рыба, ракообразные, зерновые, масличные и сельскохозяйственные культуры, в том числе пшеница, ячмень, кукуруза, соя, подсолнечник, сахарная свекла, подсолнечное масло, белый сахар.

Строительные материалы — цемент.

Металлы и сырье: железная руда, продукция черной металлургии (слябы, стальная заготовка, арматура, плоский прокат, стальной лом), цветные металлы (медь, никель, алюминий, свинец, кобальт, чугун).

Химическая продукция: нефтехимия, удобрения, кислоты, спирты, пластмассы и полимеры.

Уголь (каменный, бурый, коксующийся).

Драгоценные металлы и камни: золото, серебро, платина, палладий, алмазы.

Лесоматериалы: необработанная древесина.

Законопроектом также предлагается ввести административную ответственность за нарушение требований о продаже товаров через организованные торги. Штраф в случае невыполнения обязательств составит для должностных лиц от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

В настоящее время позиция правительства по законопроекту формируется, сообщили РБК в аппарате Дмитрия Григоренко.

Законопроект поступал в Минэкономразвития и ФАС и был согласован, сообщили РБК в пресс-службах этих ведомств. Начало тестовых биржевых торгов, как пояснили в ФАС, возможно после утверждения и определения окончательного перечня продукции. При этом на платформах различных товарно-сырьевых бирж уже представлена широкая номенклатура товаров, которая позволяет сформировать национальные индикаторы, сообщили в службе. Идея об обязательной продажи на бирже ряда категорий товаров звучала еще в 2022 году: тогда ФАС рассчитывала, что механизм заработает с 2023-го.

В документах уточняется, что к 2026 году в России должна быть принята нормативная база для создания национальных индексов цен. В четверг, 27 марта, Елена Цышевская, начальник Управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС, заявила, что служба прорабатывает возможность введения норматива биржевых продаж для каждого товара ключевой группы. Ведомство совместно с органами власти и Петербургской биржей «формирует экосистему товарных рынков». Эта система включает биржевую торговлю, регистрацию внебиржевых договоров, формирование индикаторов цен с использованием опыта рынка нефтепродуктов.

В настоящее время обязательные нормативы продаж на бирже распространяются на нефтепродукты (бензин — 15% от производства, дизтопливо — 16%, авиакеросин — 11%, СУГ — 7,5%), нефтехимию (10% от объема произведенной продукции) и энергетический уголь марок Д и ДГ (10%).

РБК направил запросы в Минфин и на Петербургскую биржу.

Что про инициативу думает бизнес

В горно-металлургической компании «Северсталь» выразили серьезную озабоченность предложением ввести обязательные нормативы продажи металлопродукции через биржевые торги. По их мнению, мера не учитывает отраслевую специфику и может привести к негативным последствиям как для производителей, так и для всего рынка.

В компании пояснили, что инициатива практически невозможна для реализации на практике, поскольку основа продаж компании — долгосрочные контракты, обеспечивающие предсказуемость как для производителей, так и для потребителей. Биржевая торговля, напротив, предполагает высокую волатильность цен, что создает риски для планирования и инвестиций.

Инициатива также не учитывает специфику металлургической продукции. Около 90% продуктов «Северстали» — изделия с индивидуальными характеристиками, поставляемые под конкретные требования заказчиков. Биржевой формат не позволяет учитывать эту специфику, а также продавать комплексные заказы, включающие несколько позиций. Кроме того, реализация этой инициативы приведет к значительному увеличению издержек и затруднит логистику, убеждены в «Северстали».

«Обязательное раскрытие данных о сделках ставит под удар коммерческую тайну, при этом использование биржи как инструмента ценового контроля ФАС создает прецедент нерыночного регулирования», — отметили в компании, добавив, что продукция черной металлургии никогда не была биржевым товаром в мировой практике.

Механизм биржевой торговли сельхозпродукцией не востребован и у российских сельхозпроизводителей, а установление 25-процентного норматива продажи продукции через биржу не приведет к развитию этой торговли, считает президент Национального зернового союза Аркадий Злочевский. В то же время он напоминает, что экспортеры уже осуществляют через биржу регистрацию экспортных контрактов на поставку зерновых. Из этих данных формируются ценовые индексы Национальной товарной биржи (рассчитываются как средневзвешенная цена договоров), от которых, например, зависят экспортные пошлины на пшеницу.

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) считают, что введение обязательных биржевых продаж рыбной продукции требует всесторонней оценки затрат бизнеса и влияния на социально-экономическое развитие регионов, но необходимых процедур регуляторного анализа проведено не было.

Инициатива ввести обязательный норматив для реализации рыбной продукции через биржу, с которой ранее выступала ФАС, не принесет пользы отрасли, а лишь создаст дополнительную нагрузку. Рыбная продукция не подходит для биржевой торговли из-за своей неоднородности, а биржа не сократит путь товара до потребителя, а, наоборот, добавит нового посредника между «рыбаком и прилавком», что может привести к росту цен. Сейчас большинство продукции реализуется по срочным контрактам, обеспечивая переработчикам стабильные поставки. Биржевые торги же уже несколько лет доступны, но не востребованы: их объемы составляют менее тысячной доли процента от общего рынка, поясняют в ассоциации.

Кроме того, закон о защите конкуренции предполагает установление биржевых нормативов только для компаний, нарушающих антимонопольное законодательство или занимающих доминирующее положение, но таких фактов в рыбной отрасли нет. Если ФАС хочет формировать ценовые индикаторы, эффективнее использовать данные Росстата, убеждены в АСРФ. Введение обязательных продаж через биржу приведет к дополнительным затратам 1–2% от выручки, не считая потерь из-за разрушения сложившихся цепочек поставок. Сейчас, когда отрасль активно инвестирует в развитие, такие изменения несвоевременны, подытожили там.