Ространснадзор решил перевести проверки авиакомпаний «на цифру»

Ространснадзор с авиакомпаниями прорабатывает формат доступа к базам данных перевозчиков для усовершенствования контроля и надзора. Предполагается перейти к проактивному мониторингу состояния парка самолетов и экипажей

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) совместно с российскими авиакомпаниями создала рабочую группу по вопросам совершенствования надзорной деятельности в сфере авиации. Ведомство предлагает улучшить подходы к проверкам, в частности обсуждается предоставление инспекторам доступа к базам данных перевозчиков по состоянию парка воздушных судов и подготовленности экипажей, рассказал источник РБК, знакомый с обсуждениями.

Члены группы уже провели как минимум одну встречу в начале марта, рассказал источник РБК и подтвердили в ведомстве. В частности, инспекторы хотят иметь доступ к данным о выполнении техобслуживания воздушных судов в установленные сроки, соблюдении наработки ресурсов техники и компонентов, прохождении экипажами различных необходимых подготовок и внедрении директив летной годности.

Также на встрече обсуждался вопрос перехода от проверок, которые сейчас проводятся уже по фактам авиаинцидентов и авиасобытий, к проверкам, основанным, например, на сведениях от сторонних организаций (а не только подконтрольных лиц ведомства), рассказал источник.

«Да, действительно такие инициативы обсуждаются. Создана рабочая группа по разработке предложений по усовершенствованию контрольно-надзорной деятельности в области гражданской авиации», — сообщили РБК в пресс-службе Ространснадзора.

Сегодня основанием для проведения проверок служащими Ространснадзора являются причинение вреда жизни и тяжкого вреда здоровью либо наличие непосредственной угрозы их причинения, а также отклонение объекта контроля от параметров, установленных индикаторами риска, пояснили РБК в ведомстве.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минтранса.

Безопасность полетов

При общем снижении количества проверок Госавианадзора в 2023 году выросла доля выявленных нарушений на одно контрольное мероприятие, говорится в материалах, представленных на заседании коллегии ведомства 22 марта.

Так, в среднем в прошлом году на одну проверку пришлось 8,3 нарушения, в 2022 году — 6,8, в 2021-м — 7,5. Основные типы нарушений — выполнение полетов на неисправных воздушных судах в отсутствие необходимого ТО, допуск к работе авиаспециалистов, не прошедших подготовку, ненадлежащее содержание объектов инфраструктуры и их ненадлежащая укомплектованность, несоблюдение режимов ограничений, установленных на приаэродромных территориях, ненадлежащее орнитологическое обеспечение полетов, выполнение авиаработ без необходимых документов, неполучение от диспетчеров разрешений на использование воздушного пространства, отсутствие у авиакомпаний системы управления безопасностью полетов и сокрытие авиаинцидентов.

В рамках профилактических работ Госавианадзор выявил 72 организации-разработчика и производителя авиатехники и компонентов и 76 организаций, обслуживающих авиатехнику, которые работали без сертификатов. Из них более 66 организаций после проведенных проверок или уже получили документы, или планируют это сделать, более 60 — «приняли меры по недопущению нарушений» или прекратили деятельность, говорится в материалах. Названия организаций в службе не раскрыли.

Вместе с этим Госавианадзор по итогам 2023 года зафиксировал снижение показателей аварийности на воздушном транспорте. «За последние семь лет не меняется пропорция инцидентов, произошедших по причинам технических неисправностей. Ее доля составляет 55–60%. Таким образом, увеличение количества неисправностей из-за введенных санкций не подтверждается», — говорится в отчете. Аварийность на воздушном транспорте снизилась в 2023 году как по абсолютным показателям, так и по относительным (0,17 погибших на 1 млн перевезенных пассажиров против 0,25 в 2022 году и 0,64 в 2021-м).

В чем сложности с проверками

При этом предусмотренные на текущий момент инструменты проверок не позволяют анализировать факторы риска своевременно (сейчас анализ проводится раз в месяц), отмечается в материалах Ространснадзора. Поэтому ведомство и предложило внедрять цифровые методы, что позволило бы «реагировать не только на факты свершившихся авиасобытий, но и на их предвестники».

Для «подключения» к базам авиапредприятий предлагается создать отдельную цифровую платформу, в которую бы в автоматическом режиме поступали сообщения от перевозчиков, пилотов, операторов аэродромов и др. «Предполагаем, что данная программа также должна учитывать динамику техники пилотирования воздушного судна (даже в случае ухудшений, не приводящих к авиационному событию) с вариативностью действий по исправлению ситуации, а также контроль внедрения рекомендаций комиссий по расследованию авиаинцидентов», говорится в материалах ведомства.

Реакция авиакомпаний

Пока многие авиакомпании видят ряд сложностей, связанных с подготовкой и обучением инспекторского состава Ространснадзора к использованию систем и баз данных для мониторинга, отметил источник РБК в одном из перевозчиков.

В «Уральских авиалиниях» рассказали, что речь идет именно о совершенствовании системы мониторинга и контроля за деятельностью авиакомпаний, а не об усилении проверок. «Ведомство хочет упорядочить сбор и анализ информации с возможностью исправления возможных негативных воздействующих факторов до наступления критической ситуации — инцидента или катастрофы», пояснили в компании. «Уральские авиалинии» принимают участие в данной рабочей группе.

«Ространснадзор не просит дать доступ к базам данных авиаперевозчиков, так как массив данных огромен. Речь идет о мониторинге состояния парка воздушных судов и подготовленности экипажей через некий формат информационного ресурса авиаперевозчика. Этот формат сейчас обсуждается», — пояснили в «Уральских авиалиниях».

В S7 Airlines лишь подтвердили, что компания приняла участие в рабочей встрече, организованной Ространснадзором, и готова рассматривать предложенную инициативу.

В других крупных перевозчиках не ответили на запрос РБК на момент публикации материала.

Старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин напоминает, что российский авиарынок, равно как и мировой, за последние 10–15 лет «проделал огромную работу в части цифровизации»: «Это касалось как каналов взаимодействия с пассажирами, так и внутренних процессов авиакомпаний. Более оперативный доступ за счет цифровизации к тем данным, которые авиакомпании и так представляли регулятору, способен упростить работу всем. Опять же цифровые каналы взаимодействия государства и бизнеса успешно существуют и в других направлениях».