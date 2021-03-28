СМИ узнали о развороте Китая в сторону экспорта по суше через Россию

Все больше китайских компаний пользуются железнодорожным транспортом для отправки грузов в Европу из-за слишком долгой доставки морем и растущих цен. Увеличение перевозок железной дорогой в 2020 году выросло на 50%

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Быстрое восстановление китайской экономики после пандемии в сочетании с увеличением срока поставок морем и ростом цен сделали более привлекательной доставку грузов в Европу железнодорожным транспортом через Азию и Россию, пишет Financial Times.

За первые два месяца 2021 года из Китая в Европу отправилось более 2 тыс. грузовых поездов — вдвое больше, чем годом ранее. В целом в 2020 году число отправок грузов по железной дороге выросло на 50% и в семь раз — с 2016 года, сообщает издание.

Financial Times цитирует специалиста по продажам в компании по производству тренажеров Нину Фанг, которая сообщила, что обычно продукция ее компании экспортируется морем. Однако цены на транспортировку взлетели с середины прошлого года, а время перевозки увеличилось вдвое, что вынудило Фанг пользоваться железнодорожным транспортом. По ее словам, французские и немецкие клиенты компании жаловались на слишком низкую эффективность морской транспортировки и допускали возможность работы с другими экспортерами.

Агент в Шанхае Фиона Ванг пояснила газете, что электроника, фитнес-оборудование и продукция, связанная с борьбой с коронавирусом, скорее всего, будут доставляться по суше, так как эти товары пользуются большим спросом и не подходят для авиаперевозок. Еще один собеседник издания подтвердил, что от 20 до 30% клиентов отказались от морских перевозок в пользу железнодорожных.