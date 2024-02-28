Warner Bros. Discovery и Paramount Global прекратили переговоры о слиянии

CNBC узнал об отказе Warner Bros. Discovery от переговоров о слиянии с Paramount

Переговоры о слиянии Warner Bros. Discovery и Paramount Global оказались безуспешными, но последняя медиакомпания рассчитывает на продажу всех или части активов. Возможность такой сделки анализируют Skydance Media и Comcast

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Медиакомпания Warner Bros. Discovery отказалась от приобретения Paramount Global и после нескольких месяцев безуспешных переговоров прекратила их, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Вместе с тем кинопроизводственная компания Skydance Media (продюсирует и финансирует фильмы в партнерстве с Paramount Pictures с 2009 года) все еще проводит комплексную проверку потенциального приобретения Paramount Global, но переговоры на этот счет носят частный характер, сообщили еще два собеседника телеканала, которые пожелали остаться анонимными.

Изучает возможность коммерческого партнерства с Paramount Global и оператор кабельного телевидения Comcast, сообщили источники. Однако, по их словам, там не заинтересованы в приобретении активов медиакомпании. Речь может идти об объединении стриминговых сервисов Peacock и Paramount или других договоренностях, но сама Paramount Global рассматривает сценарии продажи, уточняет CNBC. Представители Comcast, Paramount Global, Skydance Media и Warner Bros. Discovery отказались комментировать телеканалу возможные сделки.

В Paramount Global создан специальный комитет, в который входит финансовый консультант для рассмотрения заявок на покупку всей компании или части активов, отметил CNBC. Американский медиамагнат Байрон Аллен в январе предлагал за компанию $14 млрд, хотя в прошлом он продавал, а не покупал крупные активы, передает телеканал.

О возможном слиянии Warner Bros. Discovery и Paramount Global стало известно в декабре 2023 года. Переговоры в том числе вели главы компаний Дэвид Заслав и Боб Бэкиш.



За последний год акции Warner Bros. Discovery упали на 47%, в том числе 23 февраля — на 10% из-за невыполнения целевых показателей по прибыли, передает CNBC. Paramount Global также торгуется вблизи 52-недельного минимума, отчетность о прибыли будет опубликована 28 февраля.