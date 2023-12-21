Warner Bros. Discovery и Paramount задумались о слиянии

При слиянии Warner Bros. Discovery и Paramount могут объединить стриминговые сервисы Max и Paramount+, что позволит им конкурировать с Netflix, Disney+ и Hulu, пишет Variety

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Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав встретился с главой Paramount Global Бобом Бакишем 19 декабря в Нью-Йорке, чтобы обсудить возможное слияние, сообщают Axios и Variety со ссылкой на источники.

Встреча состоялась в штаб-квартире Paramount на Таймс-сквер и длилась несколько часов. По данным издания, Заслав также обсудил сделку с Шери Редстоун — главой компании National Amusements, владеющей контрольным пакетом акций кинокомпании Paramount Global.

Рыночная стоимость Warner Bros. Discovery по состоянию на 20 декабря составляла около $29 млрд, а Paramount Global — чуть больше $10 млрд. Долговая нагрузка Warner Bros. Discovery составляла $43,5 млрд на конец третьего квартала, тогда как у Paramount Global — $15,6 млрд.

Среди вариантов, на каких условиях компании могут заключить сделку о слиянии:

переход Paramount Global под контроль Warner Bros. Discovery;

поглощение обеих киностудий компанией National Amusements.

При слиянии Warner Bros. Discovery и Paramount также могут объединить стриминговые сервисы Max и Paramount+, что позволит им конкурировать с Netflix, Disney+ и Hulu.

Сейчас переговоры все еще находятся на ранней стадии и могут не привести к сделке, пишет Axios.

Paramount Pictures создала такие кинофраншизы, как «Терминатор», «Трансформеры», «Миссия невыполнима», «Топ Ган», «Тихое место», «Черепашки-ниндзя», «Крестный отец», «Паранормальная активность», «Крик» и «Звездный путь», а Warner Bros. Pictures — фильмы о вселенной DC, о Гарри Поттере и властелине колец.