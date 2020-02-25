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КамАЗ допустил сокращение рабочей недели из-за коронавируса

КамАЗ с 20 апреля может ввести на предприятии режим неполной рабочей недели в случае перебоев с поставками комплектующих из Китая
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Руководство производителя грузовиков «КамАЗ» выпустило приказ о возможном переходе своих сотрудников на неполную рабочую неделю. Как пояснили РБК в пресс-службе компании, соответствующий документ был издан «для подстраховки» в случае перебоев в поставке комплектующих из Китая.

«Подобные приказы традиционно издаются в сложные моменты и, как правило, аннулируются до исполнения», — говорится в сообщении. В КамАЗе уточнили, что на будущий март компания полностью обеспечена комплектующими для автомобилей: «На апрель нам пока не подтверждают европейские партнеры».

Корпоративное издание «Вести КамАЗа» сообщает, что предприятие перейдет на сокращенный график работы из-за снижения объема поставок из Китая с 20 апреля. Данная мера обусловлена тем, что на заводах в Китае сейчас действует карантин из-за коронавируса.

Ранее Telegram-канал «Подъем» писал, что на КамАЗе готовится сокращение рабочих, а весь персонал завода в Набережных Челнах, кроме бухгалтерии и сотрудников материально-технического обеспечения, из-за коронавируса на две недели переведут на трех-четырехдневный график работы. В пресс-службе КамАЗа РБК опровергли информацию об увольнениях.

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В конце января гендиректор КамАЗа Сергей Когогин уже допускал возможность сокращения выпуска автомобилей из-за вспышки коронавируса. На фоне распространения инфекции КамАЗ создал штаб по оперативному реагированию на экономические последствия.

Вспышка коронавируса нового типа 2019-nCoV была зафиксирована в декабре прошлого года в Ухане — столице провинции Хубэй. По последним данным, на территории материкового Китая им заразились 77 658 человек, с учетом заболевших в 31 стране по всему миру — 80 098 человек. Восемь зараженных россиян, которых ранее эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, вернулись на родину. Сейчас они находятся на 14-дневном карантине в инфекционной больнице в Казани.

Авторы: Кристина Астафурова, Тимофей Дзядко
Теги: коронавирус, КамАЗ
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