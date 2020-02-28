Власти обсудят исключение метана из числа загрязнителей атмосферы

Лоббисты «Газпрома» и нефтяных компаний предложили не считать метан загрязнителем атмосферы. Законопроект о регулировании его выбросов как парникового газа, а не загрязняющего вещества уже внесен в правительство

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Российском газовом обществе (РГО), членами которого являются «Газпром» и крупнейшие нефтегазовые компании, включая «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, предложили исключить метан из списка загрязняющих атмосферу веществ, чьи выбросы подлежат оплате за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом говорится в проекте поправок к двум правительственным постановлениям (есть у РБК), их подлинность подтвердил исполнительный директор РГО Роман Самсонов.

По его словам, РГО предлагает ограничивать выбросы метана в окружающую среду только как парникового газа. Инициатива связана с ратификацией Россией Парижского соглашения о климате и присоединением к международным договоренностям, которые регулируют в том числе выбросы метана.

Минэкономразвития уже подготовило законопроект о государственном регулировании выбросов парниковых газов и внесло его в правительство, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Исключение метана из перечня загрязняющих веществ и отнесение его к парниковым предусмотрено конструкцией законопроекта во избежание двойного регулирования, сказали РБК в Минэкономразвития.

Согласно тексту пояснительной записки к поправкам РГО, из-за двойного регулирования выбросов метана (как загрязнителя воздуха и парникового газа) возможна двойная плата, что может привести к снижению конкурентоспособности российского природного газа (его основу составляет метан) на мировом рынке.

Свои предложения РГО планирует обсудить не только с «Газпромом», но и нефтяниками и угольщиками, а также с представителями других отраслей и профильных ведомств (включая Минприроды и Минэнерго) в марте, после чего предложит поправки на рассмотрение правительству. Речь идет об исключении метана из двух постановлений правительства 2015–2016 годов — «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых отменяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды» и «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».