СК завел уголовное дело о взятках из-за ремонта вагонов

СК сообщил о расследовании дела коррупционной схеме с участием должностных лиц РЖД, которых подозревают в получении взяток от вагоноремонтных предприятий.
Фото: Следком / Telegram
Фото: Следком / Telegram

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры РЖД по делу о получении взяток от вагоноремонтных предприятий. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ряд фигурантов уже задержаны по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в составе организованной группы в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, с июня 2020 года по январь 2026 года руководители отдела сохранности вагонного парка создали организованную преступную группу, получавшую незаконные вознаграждения от предприятий по всей России. За взятки, как утверждает СК, им обеспечивались необоснованно высокие показатели в рейтинге безотказной работы, а также скрывались факты некачественного ремонта и модернизации грузовых вагонов.

Следствие считает, что в схеме участвовали посредники, взаимодействовавшие с представителями предприятий более чем из 40 регионов. Деньги, по данным СК, перечислялись в том числе на счета родственников фигурантов, использовались для погашения кредитов и оплаты дорогостоящих покупок.

На данный момент установлено получение взяток на сумму не менее 19 млн руб. К деятельности группы, по версии следствия, причастны не менее 52 человек. Проведены обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, а также по адресам ремонтных предприятий в Центральном, Уральском, Сибирском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Приволжском, Южном и Дальневосточном федеральных округах, говорится в публикации.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу РЖД.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
РЖД взятки Следственный комитет
