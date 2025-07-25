Фигурантами дела об откатах на ₽300 млн в РЖД стали более десяти человек

Фото: Олег Яковлев / РБК

Более десяти бывших и действующих сотрудников РЖД стали фигурантами уголовного расследования об откатах на 300 млн руб. при заключении контрактов. Об этом сообщил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виктор Козлов в интервью «Интерфаксу».

«Уголовное дело по получению взяток служащими административно-хозяйственного управления РЖД, которое занимается закупками. Привлекается уже порядка 10 человек, обвиняемых в получении так называемых откатов при заключении контрактов», — сказал Козлов.

Он уточнил, что восемь фигурантов дела — бывшие сотрудники административно-хозяйственного управления — филиала «РЖД», двое других — из центральной дирекции закупок и снабжения — филиала «РЖД», а еще один — заместитель руководителя административно-организационного аппарата «РЖД».

Им всем вменяют пять эпизодов получения особо крупных взяток, а также создание преступного сообщества. Формируя его, они использовали свое служебное положение, сказал Козлов.

По версии следствия, фигуранты наладили систему и получали взятки в особо крупных размерах с января 2018 по декабрь 2023 годов. Деньги им платили руководители коммерческих организаций за беспрепятственное заключение с ними различных договоров.

Имущество обвиняемых арестовано на сумму более 250 млн руб.

В начале июня суд в Москве отправил под домашний арест экс-начальника Казанского вокзала Игоря Черникова за посредничество во взяточничестве. Против него возбуждено дело по ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса — посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Черникова пытался подкупить предприниматель, который заплатил 1,3 млн руб. за «общее покровительство при ведении бизнеса на территории вокзала».