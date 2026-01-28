Минздрав заявил о низкой популярности доставки рецептурных препаратов

Эксперимент по доставке лекарств, выдаваемых по рецепту, проходит с 2023 года в трех регионах. За это время большинство онлайн заказов сделали в Москве, но 75% из них отменили

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Дистанционная продажа рецептурных препаратов не показала высоких результатов и пока не является приоритетной формой покупки таких лекарств. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья, подводя итоги эксперимента.

«Трансграничное получение» и другие проблемы

«Дистанционная продажа рецептурных лекарств не показала ее преимущество перед покупкой препарата в аптеке офлайн», — сказал Глаголев. По данным Минздрава, с момента запуска эксперимента с 2023 года всего было оформлено около 9,7 тыс. заказов в трех регионах, участвующих в эксперименте — Москве, Московской и Белгородской областях.

Больше 90% всех заказов сделали жители Москвы, но фактически доставили только четверть из них. По словам Глаголева, в Москве большое число отказов — 32% — были связаны с тем, что покупатель не смог предоставить паспорт для идентификации. Еще в трети случаях покупатели самостоятельно отменяли заказ. Стоимость доставки варьировалась от 200 до 349 руб. Тот факт, что жители крупных городов могут сравнить цены на сайтах аптек и купить лекарства офлайн по более выгодной стоимости, также играл значительную роль в отмене онлайн-заказов, уверен Глаголев.

Также среди лидирующих причин отказа были ситуации, когда рецепт оформили в Подмосковье, а доставка планировалась в Москве. По словам Глаголева, в рамках эксперимента такая возможность и связь между регионами не была предусмотрена.

Чаще всего заказывали антибиотики на основе пенициллина, противовирусные препараты, в том числе для лечения гриппа, короновирусных инфекций и герпеса, а также средства против гипертонии и для снижения холестерина.

«Сегодня мы можем констатировать, что в тренде цифровизации механизм перспективен, но пока он занимает далеко не лидирующую роль в лекарственном обеспечении», — подытожил Глаголев. По мнению замминистра, для продления эксперимента и его расширения на другие регионы, необходимо предусмотреть возможность «трансграничного получения», когда рецепт выписали в одном регионе, а доставку препарата оформили в другом.

Как может быть расширен эксперимент

Комментируя результаты эксперимента заместитель председателя комитета Думы по охране здоровья Евгений Нифантьев отметил, что в крупных городах за счет очень большой насыщенности аптеками и достаточно высокой конкуренции по цене, у людей нет проблем с приобретением лекарственных препаратов.

«Если посмотреть цифры: 8,9 заказов в Москве и примерно четверть реально доехали — это 2 тыс. с небольшим заказом за 1 тыс. дней. Это много или мало? Наверное, эти цифры не впечатляют», — сказал Нифантьев.

По мнению депутата, стоит работать над тем, чтобы решить проблему с обеспечением препаратами там, где она действительно есть — в отдаленных населенных пунктах. При этом, отметил он, непонятно будет ли такая доставка возможна, учитывая, что средний чек в таких городах и селах будет меньше, а стоимость доставки выше.

Нифантьев напомнил про законопроект о передвижных аптеках, который уже прошел в Думе первое чтение. Предполагается, что такие мобильные торговые точки будут работать в труднодоступных и малонаселенных пунктах. По мнению депутата, такой механизм может дать возможность доставлять препараты туда, где это необходимо.

Депутат Михаил Кизеев также предложил расширить эксперимент на другие регионы или дать им возможность участвовать в нем в заявительном формате, по аналогии с панируемым пилотом по внедрению передвижных аптек. «Пусть сами регионы принимают решения... Может быть, они найдут возможность и доставку оплатить», — сказал он. Первый заместитель председателя комитета Бадма Башанкаев также заявил, что необходимо дать регионам «свободу» самим решать вопрос о проведении эксперимента.