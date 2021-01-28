Toyota вернулась на первое место по продажам автомобилей

Toyota сократила мировые продажи впервые за 9 лет, но все равно сумела обойти Volkswagen. В России продажи автомобилей Toyota и ее «дочек» в годовом исчислении снизились, по данным компании, на 10,5%.

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В 2020 году в мире было продано 8,692 млн автомобилей под брендом Toyota, следует из опубликованного в четверг отчета компании. С учетом «дочерних» брендов Daihatsu и Hino компания продала 9,528 млн автомобилей, что позволило ей вернуть себе статус лидера по числу реализованных машин, сообщает Bloomberg.

В течение предыдущих четырех лет лидером по продажам оставался Volkswagen, вытеснивший Toyota с первого места по итогам 2016 года. Однако в «коронавирусном» 2020 году Volkswagen смог реализовать лишь чуть более 9,3 млн машин, что на 15,2% меньше, чем годом ранее.

Продажи автомобилей Toyota в 2020 году сократились на 10,5%, а с учетом Daihatsu и Hino — на 11,3%. При этом особенно сильно — на 12,3% — упали продажи всех автомобилей концерна за пределами Японии (до 7,37 млн). В отчете Toyota отмечается, что мировые продажи автомобилей Toyota сократились впервые за 9 лет, а машин всех марок концерна — впервые за 5 лет.

Производство автомобилей (с учетом Daihatsu и Hino) на заводах Toyota по всему миру сократилось впервые за 5 лет, упав по сравнению с предыдущим годом на 14,1% (до 9,21 млн).