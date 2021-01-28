Apple отчиталась о рекордной выручке $111,4 млрд за квартал

Выручка Apple выросла на 21% за первый квартал 2021 финансового года. За год стоимость акций компании подскочила на 84%. Энтузиазм инвесторов был связан с последней моделью iPhone и ростом продаж гаджетов из-за удаленки

Фото: Matthias Schrader / AP

Apple опубликовала финансовые показатели за первый квартал 2021 финансового года, который закончился 26 декабря 2020 года. Выручка компании за этот период составила рекордные $111,4 млрд, что на 21% больше, чем годом ранее ($91,8 млрд), говорится в ее сообщении.

Чистая прибыль компании также выросла — до $28,75 млрд по сравнению с $22,23 млрд в 2019 году, следует из отчетности.

На долю международных продаж пришлось 64% квартальной выручки. Рекордная выручка зафиксирована в продажах iPhone, переносной электроники и услуг сервисов.

Так, выручка от продаж iPhone в первом квартале увеличилась на 17%, до $65,6 млрд, со ссылкой на данные Apple сообщила The Wall Street Journal. Выручка с продаж линейки Mac выросла на 21%, iPad — на 41%. Cервисный бизнес Apple принес больше на 24%.

За год стоимость акций Apple выросла на 84%. Энтузиазм инвесторов был связан как с последней моделью iPhone, так и с ростом расходов потребителей на продукцию компании из-за перехода на удаленку работников и учащихся, отмечает издание.