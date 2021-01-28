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Бизнес ,  
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Apple отчиталась о рекордной выручке $111,4 млрд за квартал

Выручка Apple выросла на 21% за первый квартал 2021 финансового года. За год стоимость акций компании подскочила на 84%. Энтузиазм инвесторов был связан с последней моделью iPhone и ростом продаж гаджетов из-за удаленки
Apple AAPL $141,73 -1,77% Купить
Фото: Matthias Schrader / AP
Фото: Matthias Schrader / AP

Apple опубликовала финансовые показатели за первый квартал 2021 финансового года, который закончился 26 декабря 2020 года. Выручка компании за этот период составила рекордные $111,4 млрд, что на 21% больше, чем годом ранее ($91,8 млрд), говорится в ее сообщении.

Чистая прибыль компании также выросла — до $28,75 млрд по сравнению с $22,23 млрд в 2019 году, следует из отчетности.

На долю международных продаж пришлось 64% квартальной выручки. Рекордная выручка зафиксирована в продажах iPhone, переносной электроники и услуг сервисов.

Так, выручка от продаж iPhone в первом квартале увеличилась на 17%, до $65,6 млрд, со ссылкой на данные Apple сообщила The Wall Street Journal. Выручка с продаж линейки Mac выросла на 21%, iPad — на 41%. Cервисный бизнес Apple принес больше на 24%.

За год стоимость акций Apple выросла на 84%. Энтузиазм инвесторов был связан как с последней моделью iPhone, так и с ростом расходов потребителей на продукцию компании из-за перехода на удаленку работников и учащихся, отмечает издание.

Bloomberg узнал о работе Apple над складным смартфоном
Технологии и медиа
Фото:Lucy Nicholson / Reuters

В этом году поклонников продукции Apple ожидает сразу несколько сюрпризов, сообщили источники Bloomberg. Один из них заключается в том, что корпорация впервые с 2012 года планирует провести редизайн настольных компьютеров iMac all-in-one. В новых 21,5- и 27-дюймовых моделях Apple откажется от процессоров Intel: в них будут установлены новые мощные процессоры собственного производства.

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Кроме того, компания планирует уменьшить рамки вокруг экрана и избавиться от значительной части металлического «подбородка» по аналогии с монитором Apple Pro Display. Новые iMac получат плоскую заднюю крышку в отличие от изогнутой задней стенки нынешних моделей, сообщили источники агентства.

По их информации, в середине 2021 года Apple также планирует начать производство новых версий своих 14- и 16-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с более быстрыми процессорами собственного производства, обновленными дисплеями и зарядными устройствами MagSafe на магнитах.

Автор
Виктория Полякова
Apple выручка
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