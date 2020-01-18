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«Короли недвижимости» Нисанов и Илиев купили Центральный рынок в Москве

Группа компаний «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева купила Центральный рынок на Цветном бульваре в центре Москвы

Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, следует из данных Росреестра и ЕГРЮЛ. Собственниками ООО «Монолит», которому согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости (есть у РБК) принадлежит здание, на этой неделе стали Фауд Ильягуев и Яков Хаимович (через ООО «Парус»). По данным двух источников РБК, близких в двум сторонам сделки, покупателем выступила группа компания «Киевская площадь». В пресс-службе «Киевской площади» отказались от комментариев.

Владелец Gremm Group Михаил Горяинов подтвердил РБК, что компания продала Центральный рынок, не назвав покупателя. «Полученные средства планируем использовать для развития других объектов, создания новых. Формат рынка, фудмаркета в нынешнем виде уже немного устарел, поэтому будем искать новые идеи развития», — говорит Горяинов. По его словам переговоры шли долго. «Но окончательное решение было принято буквально в один день, когда было решено оплатить сделку без привлечения банковского финансирования», — отметил Горяинов. Сумму сделку он не раскрыл.

Материал дополняется.

Автор: Надежда Федорова
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