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Как в Москве сносят СК «Олимпийский». Видео

В Москве сносят «Олимпийский». Спортивный комплекс находится на реконструкции с 2019 года. Завершить ее планируется к 2023-му: после работ в «Олимпийском» появится крупнейший в Европе аквапарк и кинотеатр на 20 тыс. кв. м

Видео

В Москве проходят работы по сносу спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие видео опубликовали пользователи соцсетей.

На одном из них видно, как над зданием поднялась пыль, и слышны громкие звуки работ. По словам пользователя соцсети, «Олимпийский» «взрывают так мощно, что дом трясет».

На второй записи также виден столб пыли над «Олимпийским» и слышен шум.

Спорткомплекс «Олимпийский» — один из крупнейших многофункциональных спортивно-зрелищных объектов России. Он находится в Москве неподалеку от станции метро «Проспект Мира».

Комплекс состоит из нескольких спортивных сооружений. Это здание, в котором расположен крытый стадион, и здание с несколькими бассейнами.

В начале 2019 года комплекс закрыли на реконструкцию. Ее проводит группа компаний «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Предприниматели приобрели «Олимпийский» у бизнесмена Мусы Бажаева в 2017 году. Тогда в «Киевской площади» пообещали, что изменится лишь внутреннее пространство спортивного комплекса, а исторический фасад будет сохранен.

Год Нисанов — РБК:
Бизнес
Год Нисанов

На сайте «Олимпийского» сообщается, что в нем также сохранят многофункциональную арену, предназначенную для проведения концертов и спортивных мероприятий. В комплексе вновь заработают плавательный и прыжковый бассейны, крытый каток, гимнастические залы, также в комплексе появится крупнейший в Европе аквапарк и дайвинг-центр.

«Спорта будет еще больше. Появятся новый ледовый дворец, большой гимнастический зал, теннисные корты, беговой парк, часть которого пройдет по стеклянной трубе-аллее между зданиями», — говорил Нисанов в интервью РБК в июле 2019 года.

Муса Бажаев продал спорткомплекс «Олимпийский»
Бизнес
<p>Спорткомплекс &laquo;Олимпийский&raquo;</p> <p></p>

Речь идет о километровой беговой дорожке в виде восьмерки, которая объединит два здания. Помимо этого, в спорткомплексе откроются планетарий, многозальный кинотеатр площадью 20 тыс. кв. м и электронная библиотека, а на крыше заработают движущиеся панорамные рестораны.

Реконструкцию «Олимпийского» планируется завершить в 2023 году, сообщал Нисанов.

Автор: Виктория Полякова
Теги: СК "Олимпийский"
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