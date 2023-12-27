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Шохин объяснил «странную позицию» бизнеса по «экзотическому» налогу

Шохин: бизнесу изначально не понравилась идея о налоге на сверхприбыль

Шохин объяснил «странную позицию» бизнеса по «экзотическому» налогу
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Первоначальная идея властей ввести налог на сверхдоходы «честно говоря, с самого начала не нравилась бизнесу». Об этом в эфире телеканала РБК заявил глава РСПП Александр Шохин.

«И мы говорили, что это — экзотика и что лучше собирать налоги, которые уже прописаны в Налоговом кодексе. Для нас предсказуемость налоговой системы и ее администрируемость гораздо лучше, чем такая экзотика, как налоги на конъюнктурные доходы, либо такие формы фискальной нагрузки, которые не позволяют нам обсуждать публично их изменение», — сказал Шохин.

По его словам, под такими идеями он имеет в виду, в частности, экспортные пошлины, которые были введены в октябре, привязанные к обменному курсу рубля. «Поэтому бизнес выступил со несколько странной позицией — лучше повышение налога на прибыль, чем такие экзотические налоги. В том числе потому, что налог на прибыль платят те, у кого она есть, — чем больше прибыль, тем больше они платят», — добавил глава РССП.

По словам Шохина, правительство и президент их услышали. Он напомнил, что есть поручение проработать варианты изменения налоговой системы. «Прорабатывать мы их явно будем в первом полугодии следующего года. И любые предложения по изменению налоговой системы — это то, что может быть введено в 2025 году», — добавил Шохин.

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Антон Силуанов

Теги
Александр Шохин windfall tax сборы
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