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Производители и импортеры алкоголя повысят цены

«Коммерсантъ»: импортеры алкоголя ожидают повышения цен на 5–25%
Стоимость закупки алкоголя за рубежом и производства в России вырастет из-за роста цен на логистику, сырье, аренду и повышения импортной пошлины. Моментально цены вырастут в небольших барах, крупные сети могут растянуть эффект
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Алкогольная сибирская группа (АСГ; бренды «Белая березка», «Сиббиттер», «Пять озер») и Ladoga («Царская», Barrister, Fowler’s) уведомили сети магазинов о повышении цен с 1 января 2024 года, пишет «Коммерсантъ».

Стоимость алкогольных напитков вырастет в среднем на 7–10%, оценили в АСГ, сославшись на рост ставки акциза до 643 руб. (плюс 4,9%) за 1 л спирта, подорожание спирта на 7% за девять месяцев года и прогнозируемое повышение цен на спирт на 10% в четвертом квартале 2023-го, рост цен сырья и логистики. АСГ собирается поднять цены ниже уровня инфляции, причем крепкий алкоголь подорожает в феврале, как и товары повседневного спроса, а потому в компании не ожидают значительного падения продаж.

Эти же причины роста стоимости назвали в Ladoga, там уточнили, что отпускные цены повысят на 3–5% в зависимости от крепости напитков. «Татспиртпром» (Tundra, «Русская валюта») заявил о строго рыночном характере подорожания, а в «Фанагории» сообщили о повышении цен на 7–8%.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Импортер Simple Group предупредил партнеров о росте цен у поставщиков на 5–25%, в связи с чем будут скорректированы цены на часть ассортимента в январе—апреле 2024-го. На это также повлияют удорожание логистики, расходов на персонал, аренды и пошлин на импортные вина, пояснили в компании.

Покупатели обычно не готовы платить за алкоголь больше привычной цены, и, если рост цен составит 10–15%, многие предпочтут перейти на иные напитки или бренды, считает директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Он отметил, что крепкий алкоголь ждет плавный и некритичный рост цен. Скорее всего, потребители будут выбирать из более дешевых брендов, но в объеме продажи алкоголя не упадут, полагают в AST. В компании напомнили, что покупатели прежде всего экономят на товарах не первой необходимости, к этой категории относится и премиальное спиртное.

В WineRetail предположили, что, если цены вырастут, это не сразу коснется всех мест продаж: небольшие бары будут вынуждены срочно корректировать меню, а крупные торговые сети смогут растянуть этот эффект.

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Бизнес
Фото:Jeff Schear / Getty Images

В интервью РБК глава Simple Максим Каширин раскритиковал решение правительства повысить пошлины на импортное вино. Он объяснил это решение влиянием «очень мощного лобби» российских виноделов и приоритетной защитой отечественных производителей. «Странно думать, что если импортное вино будет дороже, то российское будет продаваться лучше. Серьезно? Российские производители тоже поднимут цены, вся категория станет дороже», — пояснил Каширин.

Он указал, что объем российских виноградников увеличился с 2016 года менее чем на 5%, а цены выросли на 50%. «Нынешний путь решения проблемы едва ли способствует повышению уровня жизни граждан. Когда мы делаем любую категорию товаров дороже, мы обесцениваем деньги наших людей», — считает глава Simple.

В декабре инфляционные ожидания россиян достигли 14,2% — это максимальное значение с марта 2022 года, следовало из данных опроса «инФОМ». Выросла и оценка наблюдаемой инфляции — с 15,1% в ноябре 2023 года до 17% в декабре, следует из данных опроса. Это значение является максимальным с ноября 2022-го.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
алкоголь повышение цен Водка виски Вино Инфляция
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