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Союз мороженщиков поддержал идею Минфина по алкогольному мороженому

Фото: Jeff Schear / Getty Images
Фото: Jeff Schear / Getty Images

Союз мороженщиков России поддержал проект Минфина по ограничению содержания алкоголя в мороженом. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.

Как объяснили в организации, в России производство мороженого, содержащего этиловый спирт, крайне мало: «не более десятитысячной доли процента от общего объема производства мороженого». Тем не менее такая продукция должна продаваться на отдельных прилавках, чтобы по упаковке можно было определить наличие алкоголя в мороженом. Кроме того, продажа алкогольного мороженого должна осуществляться «по правилам продажи алкогольных напитков: строго лицам старше 18 лет».

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

Союз мороженщиков подчеркнул, что на данный момент эти требования в торговле соблюсти невозможно. Поэтому организация поддерживает проект Минфина по ограничению содержания этилового спирта в мороженом.

Ранее в Министерстве финансов подчеркнули, что крепость некоторых замороженных десертов достигает 7–10%. Это соответствует уровню содержания спирта в слабоалкогольных напитках. В связи с этим ведомство предложило внести ограничения по содержанию этилового спирта в мороженом и десертах до 1,2%. Таким образом, их крепость не будет превышать крепости кваса.

Теги
мороженое алкоголь Минфин
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