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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве ресторану пригрозили штрафом до ₽1 млн за ночную вечеринку

Ресторан продолжил работать после полуночи, несмотря на запрет властей. Кроме того, клиенты не носили маски и перчатки и не соблюдали социальную дистанцию, сообщили власти. Заведению грозит штраф или закрытие на 90 суток
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Клуб-ресторан Balagan ресторатора Татьяны Беркович могут оштрафовать на 1 млн руб. за проведение закрытой вечеринки после полуночи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Речь идет о заведении по адресу Столярный переулок, д. 3, к. 6, которое находится между станциями метро «Краснопресненская» и «Улица 1905 года». Закрытое мероприятие «для своих» после полуночи в баре во время рейда обнаружили сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) и полицейские.

«В данном заведении была выявлена работа после 23:00 и даже после полуночи. Также в заведении нарушался масочно-перчаточный режим и социальная дистанция. Администрация организации будет вызвана в инспекцию для составления административного протокола», — сообщил глава ОАТИ Сергей Михайлов (цитата по «РИА Новости»).

Ресторану грозит штраф до 300 тыс. руб. или закрытие на срок до 90 суток. Если кто-то из посетителей заразится коронавирусом, сумма может вырасти до 1 млн руб.

В ресторане Balagan отказались от комментариев.

Полиция в Москве выломала дверь работавшего после полуночи ресторана
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На фоне высокого роста числа заразившихся власти Москвы ввели ограничение на работу ночных заведений. Ресторанам, барам и клубам разрешено принимать заказы до 23:00. Последние гости и сами сотрудники должны покинуть ресторан не позже полуночи.

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Для контроля выполнения требований властей Москвы инспекторы проводят рейды. В частности, 19 декабря сотрудники ОМОНа вскрыли бар «Квартира», который работал ночью. Внутри находились несколько десятков посетителей, их продолжали обслуживать, несмотря на запрет властей.

Еще один рейд прошел накануне в ресторане Birds в деловом центре «Москва-Сити». Он закончился потасовкой. Охрана делового центра предупредила работников заведения о рейде в здании, после чего сотрудники ресторана стали спешно выгонять из зала клиентов, а также убирать следы обслуживания на столах. Но когда инспекторы находились внизу, в спускающемся лифте произошла драка между пьяными посетителями ресторана. Участников потасовки разняли бойцы ОМОНа.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
При участии
Елизавета Ламова
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