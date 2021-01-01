В Москве ресторану пригрозили штрафом до ₽1 млн за ночную вечеринку

Ресторан продолжил работать после полуночи, несмотря на запрет властей. Кроме того, клиенты не носили маски и перчатки и не соблюдали социальную дистанцию, сообщили власти. Заведению грозит штраф или закрытие на 90 суток

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Клуб-ресторан Balagan ресторатора Татьяны Беркович могут оштрафовать на 1 млн руб. за проведение закрытой вечеринки после полуночи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Речь идет о заведении по адресу Столярный переулок, д. 3, к. 6, которое находится между станциями метро «Краснопресненская» и «Улица 1905 года». Закрытое мероприятие «для своих» после полуночи в баре во время рейда обнаружили сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) и полицейские.

«В данном заведении была выявлена работа после 23:00 и даже после полуночи. Также в заведении нарушался масочно-перчаточный режим и социальная дистанция. Администрация организации будет вызвана в инспекцию для составления административного протокола», — сообщил глава ОАТИ Сергей Михайлов (цитата по «РИА Новости»).

Ресторану грозит штраф до 300 тыс. руб. или закрытие на срок до 90 суток. Если кто-то из посетителей заразится коронавирусом, сумма может вырасти до 1 млн руб.

В ресторане Balagan отказались от комментариев.