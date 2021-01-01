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Пандемия коронавируса ,  
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Полиция в Москве выломала дверь работавшего после полуночи ресторана

Фото:COVID2019_official / Telegram Фото:COVID2019_official / Telegram Фото:COVID2019_official / Telegram Фото:COVID2019_official / Telegram
Фото: COVID2019_official / Telegram

Столичные полицейские совместно с сотрудниками Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) взломали дверь ресторана Choice Moscow, работавшего после полуночи. Об этом сообщается на странице оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.

Речь идет о ресторане, который расположен по адресу: Лужнецкая набережная, дом 2/4 строение 27, где в 00:55, несмотря на запрет столичных властей, продолжали обслуживать посетителей, говорится в сообщении.

«Сотрудники ресторана препятствовали проведению обследования и заблокировали дверь, которая была вскрыта полицией в ходе операции», — заявили в штабе.

Администрации заведения грозит штраф до 300 тыс. руб. или закрытие на срок до 90 суток.

РБК направил запрос в ресторан Choice Moscow.

Как сообщил ТАСС главный инспектор ОАТИ Ян Поповский, в отношении данного заведения будут применены меры административного воздействия, а также направлено письмо в Роспотребнадзор о необходимости его закрытия.

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Фото:blablabar.msk / Instagram

Запрет на работу общепита и развлекательных заведений в ночное время в Москве действует с полуночи 13 ноября до 15 января. В частности, с 23:00 до 06:00 запрещено работать столичным кафе, ресторанам и ночным клубам. При этом кафе и ресторанам разрешили обслуживать клиентов навынос, а также доставлять еду курьерами. Кроме того, в этот же период запрещено очно проводить массовые мероприятия, они должны проходить онлайн. Ограничения были введены и для театров, кинотеатров и концертных залов. Согласно новым правилам, число посетителей не может превышать 25% от общей вместимости помещения (раньше было 50%).

Помимо прочего, на фоне ситуации с распространением коронавируса в Москве в текущем году отменили новогодние гуляния, рождественские базары и фестивали.

В свою очередь, главный инфекционист столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина посоветовала москвичам не приглашать на празднование Нового года аниматоров.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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