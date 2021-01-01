Посетители ресторана в «Москва-Сити» подрались во время рейда из-за COVID

Посетители работавшего ночью ресторана Birds в деловом центре «Москва-Сити» подрались, покидая заведение в момент рейда сотрудников Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) и полиции. Об этом сообщил «РИА Новости» главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.

По его словам, ресторан, располагающийся на 84-м этаже башни «Око», продолжал работу после 23:00, несмотря на запрет столичных властей на работу питейных заведений в период пандемии COVID-19.

Охрана делового центра предупредила работников заведения о прохождении рейда в здании, после чего сотрудники ресторана стали спешно выгонять из зала своих клиентов, а также ликвидировать следы обслуживания на столах. Однако в тот момент, когда инспекторы находились внизу здания, в спускающемся вниз лифте между пьяными посетителями ресторана произошла драка. В итоге участников драки пришлось разгонять бойцам ОМОНа.

Поповский также добавил, что в помещении ресторана и в гардеробе скопились люди, а некоторые посетили еще допивали из бокалов напитки. Инспектор ОАТИ указал на грубые нарушения требований социального дистанцирования собравшимися. Кроме того, не все посетители ресторана использовали средства индивидуальной защиты. В момент прибытия сотрудников ОАТИ и полиции в 00.05 зале ресторана оставались недопитые бокалы с алкоголем, а сотрудники ресторана убирали со столов посуду.

Кроме прочего, на выходе из ресторана из кассового аппарата был обнаружен открытый чек с указанием времени: 23.06. Охране пришлось выводить посетителей ресторана через запасные лифты и лифты апартаментов, находящиеся за закрытыми дверями и обычно не используемыми для посещения данного ресторана.

По словам инспектора, из-за работы в ночное время администрация ресторана будет привлечена к административной ответственности. В частности, им грозит штраф до 300 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда. В случае причинения гражданам вреда здоровья штраф будет достигать 1 млн руб.

Ранее из-за несоблюдения ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса Роспотребнадзор приостановил работу шести ресторанов в Санкт-Петербурге. В частности, речь идет о барах, расположенных на Гороховой, Малой Посадской улицах, Литейном проспекте, улицах Рубинштейна, Восстания, Некрасова. Из-за нарушений ограничительных мер по итогам проведенного рейда ведомство закрыло и опечатало эти заведения.

Как сообщили в администрации города, владельцам и посетителям баров грозят штрафы.