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Абрамович консолидировал 25,1% «Трансконтейнера»
Структура Романа Абрамовича увеличила долю в «Трансконтейнере» до блокирующей. Теперь она может продать этот пакет группе «Дело», купившей 50% оператора на аукционе
Трансконтейнер TRCN ₽8 295 +0,48% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова увеличил долю в крупнейшем железнодорожном контейнерном операторе «Трансконтейнер» до 25,1%. Об этом говорится в сообщении оператора. Сделка была совершена 16 декабря, но «Трансконтейнер» узнал о ней только в пятницу, 27 декабря, указано в сообщении.

До последнего времени «Енисей Капитал» владел 24,74% «Трансконтейнера», поэтому сейчас компания докупила лишь небольшую долю (50 тыс. акций). Это «техническая операция», сказал РБК источник, близкий к «Енисей Капиталу». Продавцом выступил банк ВТБ, владеющий 24,84% оператора.

Источник, близкий к «Енисей Капиталу», отказался уточнить, зачем компания увеличила долю в операторе и планирует ли продать консолидированный пакет группе «Дело» Сергея Шишкарева, которая 27 ноября выиграла приватизационный аукцион по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера». «Пока не было оферты», — отметил он.

«Енисей Капитал» также участвовал в ноябрьском аукционе, но в итоге уступил «Делу», предложившему за контрольный пакет оператора 60,3 млрд руб. — почти вдвое больше стартовой цены аукциона.

После приобретения контроля в «Трансконтейнере» группа Шишкарева должна будет объявить оферту на выкуп оставшихся акций у миноритариев по цене аукциона, то есть за 25,1% «Трансконтейнера» структура Абрамовича и Абрамова может получить 30,15 млрд руб., или почти $500 млн.

В интервью «Коммерсанту» Шишкарев высказывал надежду, что «Енисей Капитал» и ВТБ не примут оферту и будут развивать компанию вместе с ним. Но при этом он отмечал, что Сбербанк открыл группе «Дело» кредитную линию на 120 млрд руб., так что у него есть средства на выкуп 100% оператора.

Источники РБК, близкие к разным акционерам «Трансконтейнера», рассказывали, что еще в конце 2018-го «Енисей Капитал» договорилась о выкупе 24,84% оператора у ВТБ — вскоре после того, как банк выкупил этот пакет у группы FESCO Зиявудина Магомедова. Тогда глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк является временным владельцем акций оператора. В январе 2019-го ВТБ поддержал избрание трех представителей «Енисей Капитала» в совет директоров «Трансконтейнера», что дало структуре Абрамовича и Абрамова в итоге пять из 11 мест в совете. Почему ВТБ сейчас продал только часть своего пакета, стороны не говорят.

Представители «Енисей Капитала» и группы «Дело» отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу ВТБ.

Авторы: Тимофей Дзядко, Светлана Бурмистрова
При участии: Мария Кокорева
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