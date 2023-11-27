В ЕС тысячи тонн кофе оказались под угрозой уничтожения

В июне в ЕС приняли закон, который запрещает продавать на территории сообщества некоторые виды продукции, произведенные в местах вырубки тропических лесов. Так Евросоюз борется с изменениями климата

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Сотни тысяч тонн кофе и какао, которые хранятся на складах ЕС, могут уничтожить из-за закона против вырубки лесов, сообщает Financial Times.

Речь идет о законе, вступившем в силу в июне. Он запрещает продажу на территории ЕС кофе, какао, пальмового масла и каучука, произошедших из зон вырубки. Продукция, которая произведена и отправлена на склады ЕС в переходный период — до декабря 2024 года, может оказаться не соответствующей этому закону и будет уничтожена, предупредила Лондонская биржа ICE, где торгуются фьючерсы на кофе и какао, а также Международный торговый центр (агентство ООН и ВТО).

Исполнительный директор Международного торгового центра Памела Коук-Гамильтон отметила, что если товар поступит на рынок во время переходного периода, то его не уничтожат. Но если он задержится на складах и будет запланирован к поставке после завершения этого срока — его уничтожат. ICE выступила за четкие указания Брюсселя и властей стран ЕС, предупредив, что иначе могут произойти сбои, которые могут отразиться на потребителях.

По данным биржи, летом на складах находились 200 тыс. т какао и 150 тыс. т кофе. FT объяснила, что эта продукция не проходит таможенные процедуры сразу по прибытии в ЕС и может находиться на таможенных складах более 18 месяцев.

Газета отмечает, что около 70% какао в мире производится в Кот-д'Ивуаре и Гане, где распространены вырубка лесов и детский труд. Крупнейшие производители кофе — Бразилия, Индонезия, Вьетнам и Колумбия.

Закон, направленный на борьбу с вырубкой лесов, вступил в силу в июне. Он предполагает, что производство ключевых товаров, поступающих в ЕС, не должны быть связано с вырубкой лесов. Компании должны будут подтвердить, что их товары не произведены на территориях, где происходила вырубка лесов в период с 31 декабря 2020 года.