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Президент Уганды сравнил рынок кофе с современной формой рабства

Президент Уганды Мусевени: Германия зарабатывает на кофе больше Африки, не производя его
Африка «попала в ловушку», так как только выращивает кофе, а обжаривают зерна за ее пределами. В результате страны континента получают гораздо меньше денег, чем государства, которые не производят кофе, но продают его
Фото: Andrew Renneisen / Getty Images
Фото: Andrew Renneisen / Getty Images

Президент Уганды Йовери Мусевени объяснил замедление роста экономики Африканского континента на примере ситуации с кофейным рынком. Об этом он сказал на встрече президента России Владимира Путина с главами африканских государств в рамках саммита Россия — Африка, РБК вел трансляцию.

По его словам, объем кофейного рынка в мире составляет $680 млрд, на Африку, где расположены страны, выращивающие кофе, приходится всего $2,5 млрд. Из них у Уганды — $800 млн, пояснил Мусевени, страна производит 280 тыс. мешков кофе ежегодно.

«У Германии — страны, которая не производит и не выращивает кофе, но зарабатывает на кофе в год больше, чем все африканские страны, — $6,8 млрд. Мы обсуждали с африканскими коллегами, почему же такая проблема [существует]. <...> И я бы назвал это современной формой рабства», — сказал он.

Мусевени заявил, что Африка «попала в ловушку», поскольку производит сырье, но не обрабатывает его и не производит продуктов с добавленной стоимостью. «Килограмм сырого кофе стоит $2,5, обжаренный кофе стоит $40, и обжарка производится за пределами Африки», — рассказал он, отметив, что это одна из проблем, которая замедляет рост Африки.

В начале июня биржевые цены на кофе сорта робуста (выращивается в том числе в Африке) выросли до максимального с 2008 года уровня. Фьючерсы на этот кофе торгуются на лондонской бирже, тогда они подскочили до уровня $2815 за тонну, что стало самым высоким показателем с момента запуска торгов кофейными контрактами 15 лет назад. Цены на робусту повысились более чем на 50% с начала года на фоне увеличения спроса, неблагоприятных погодных условий и роста цен на удобрения.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
кофе Уганда Германия Саммит Россия — Африка
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