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Помощник Путина допустил запрет движения грузовиков по МКАД с 2021 года
В этом же году ожидается запуск Центральной кольцевой автомобильной дороги

Помощник президента Игорь Левитин заявил, что после ввода в строй ЦКАД (Центральную кольцевую автомобильную дорогу) грузовым автомобилям могут запретить проезд по МКАД.

«Когда ее (ЦКАД) введут в 2021 году, то, скорее всего, полностью отменят движение грузовиков по МКАД», — заявил Левитин «Коммерсанту» во время автопробега, приуроченного к автопробегу Москва — Санкт-Петербург.

Сейчас въезд на МКАД во все дни недели запрещен грузовикам с разрешенной максимальной массой более 12 тонн с 6:00 до 22:00. Исключение составляют автомобили, владельцы которых получили специальный пропуск.

РБК направил запрос в Министерство транспорта и «Автодор».

Сроки сдачи ЦКАД переносились несколько раз. В июне этого года глава «Автодора» Вячеслав Петушенко датой окончания строительства назвал середину 2021 года.

ЦКАД, общая протяженность которой составит более 520 км, начали строить в 2014 году. Целью проекта является разгрузка федеральных трасс.

13 сентября глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым участок ЦКАД от пересечения с трассой «Россия» (в районе города Клин) до пересечения с дорогой Москва — Малоярославец будет платным.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Мария Кокорева
Теги: ЦКАД, грузовики
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