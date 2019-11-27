Помощник Путина допустил запрет движения грузовиков по МКАД с 2021 года

Помощник Путина допустил запрет движения грузовиков по МКАД с 2021 года

В этом же году ожидается запуск Центральной кольцевой автомобильной дороги

Помощник президента Игорь Левитин заявил, что после ввода в строй ЦКАД (Центральную кольцевую автомобильную дорогу) грузовым автомобилям могут запретить проезд по МКАД.

«Когда ее (ЦКАД) введут в 2021 году, то, скорее всего, полностью отменят движение грузовиков по МКАД», — заявил Левитин «Коммерсанту» во время автопробега, приуроченного к автопробегу Москва — Санкт-Петербург.

Сейчас въезд на МКАД во все дни недели запрещен грузовикам с разрешенной максимальной массой более 12 тонн с 6:00 до 22:00. Исключение составляют автомобили, владельцы которых получили специальный пропуск.

РБК направил запрос в Министерство транспорта и «Автодор».

Сроки сдачи ЦКАД переносились несколько раз. В июне этого года глава «Автодора» Вячеслав Петушенко датой окончания строительства назвал середину 2021 года.