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«Коммерсантъ» узнал о решении структур Мамута продать франчайзи Hamleys
Источники издания говорят об отсутствии потенциальных покупателей среди профильных игроков

Владельцы Ideas4Retail (на 90% принадлежит A&NN Investments Александра Мамута и Lynwood Group) приняли решение выставить ее на продажу, сообщает «Коммерсантъ». Речь идет о компании, которая по франшизе развивает в России сеть магазинов детских игрушек Hamleys (девять точек, включая флагманскую в Центральном детском магазине), а также точки по продаже кухонных принадлежностей Cookhouse.

Указывается, что владельцы Ideas4Retail рассчитывают продать весь бизнес одному покупателю, но готовы рассмотреть покупку каждой из сетей по отдельности. Возможную стоимость Hamleys управляющий партнер Peregrine Capital Николай Габышев оценил в 0,8–1 млрд руб. до выплаты роялти.

Источники «Коммерсанта» на рынке сомневаются в том, что в приобретении Hamleys заинтересован кто-то из профильных игроков. Сеть, которая специализируется на премиум-сегменте детских товаров, может лишь усложнить их экономику. По словам старшего аналитика инвесткомпании «Атон» Виктора Димы, «Детский мир» сегодня сфокусирован на улучшении собственной эффективности, плотности продаж с 1 кв. м и развитии онлайн-канала.

РБК направил запрос представителю Александра Мамута.

Как минимум с середины 2018 года АФК «Система» Владимира Евтушенкова искала покупателей на свои 52,1% «Детского мира», но долгое время переговоры не приводили к успеху, говорится в статье. 22 ноября стало известно о том, что «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали инвесторам 23,7% акций (175 млн бумаг) «Детского мира».

Основанная в 1760 году в Великобритании Hamleys принадлежит компании богатейшего жителя Индии Мукеша Амбани. В начале мая покупка обошлась ему в $90 млн. При этом за последние 15 лет развивать старейший магазин игрушек в мире последовательно пытались исландская группа Baugur, французская Ludendo Group, китайская C.banner.

Помимо Великобритании и России, магазины Hamleys есть в Чехии, Индии, Китае, Мексике, а также еще в ряде стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Hamleys, Александр Мамут
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Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys
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