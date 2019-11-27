«Коммерсантъ» узнал о решении структур Мамута продать франчайзи Hamleys

Источники издания говорят об отсутствии потенциальных покупателей среди профильных игроков

Владельцы Ideas4Retail (на 90% принадлежит A&NN Investments Александра Мамута и Lynwood Group) приняли решение выставить ее на продажу, сообщает «Коммерсантъ». Речь идет о компании, которая по франшизе развивает в России сеть магазинов детских игрушек Hamleys (девять точек, включая флагманскую в Центральном детском магазине), а также точки по продаже кухонных принадлежностей Cookhouse.

Указывается, что владельцы Ideas4Retail рассчитывают продать весь бизнес одному покупателю, но готовы рассмотреть покупку каждой из сетей по отдельности. Возможную стоимость Hamleys управляющий партнер Peregrine Capital Николай Габышев оценил в 0,8–1 млрд руб. до выплаты роялти.

Источники «Коммерсанта» на рынке сомневаются в том, что в приобретении Hamleys заинтересован кто-то из профильных игроков. Сеть, которая специализируется на премиум-сегменте детских товаров, может лишь усложнить их экономику. По словам старшего аналитика инвесткомпании «Атон» Виктора Димы, «Детский мир» сегодня сфокусирован на улучшении собственной эффективности, плотности продаж с 1 кв. м и развитии онлайн-канала.

РБК направил запрос представителю Александра Мамута.

Как минимум с середины 2018 года АФК «Система» Владимира Евтушенкова искала покупателей на свои 52,1% «Детского мира», но долгое время переговоры не приводили к успеху, говорится в статье. 22 ноября стало известно о том, что «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали инвесторам 23,7% акций (175 млн бумаг) «Детского мира».