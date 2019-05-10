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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys
Компания богатейшего жителя Индии приобрела сеть игрушечных магазинов Hamleys. За предыдущие 15 лет она сменила несколько владельцев
Фото: Manish Swarup / AP

Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian. Сумма сделки составила около £70 млн ($90 млн).

Основанная в 1760 году компания по продаже игрушек, Hamleys в начале 2000-х годов сменила сразу несколько владельцев. В 2003 году ее приобрела исландская инвестиционная группа Baugur, затем владельцем сети стала французская Ludendo Groupe. Наконец, в 2015 году Hamleys за $130 млн купила китайская C.banner.

Компания из КНР пыталась превратить Hamleys в международный бренд, однако добиться этого ей не удалось. Только в 2017 году ей пришлось закрыть или продать значительное число магазинов в разных странах мира. Часть из них приобрела Reliance Industries.

В индийской компании объяснили, что рассчитывают на успешное развитие Hamleys, учитывая опыт развития этой сети в Индии.

Hamleys — старейший магазин игрушек в мире. Первый магазин до сих пор находится на улице Регент-стрит в Лондоне. Считается, что товары в нем покупает королева Великобритании.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Hamleys
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