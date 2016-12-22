ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,60 66,45 EUR Нал. 76,37 75,29 USD Бирж. 66,99 -0,11 EUR Бирж. 75,63 -0,36 USD ЦБ. 66,78 +0,27 EUR ЦБ. 75,62 +0,06 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3766,00 -54,60 IMOEX 2340,96 +1,41% RTSI 1099,69 +1,43% Brent 61,14 +0,61% DJIA 24537,07 -0,42% Nasdaq 7067,50 -0,20%
ФСК переведет штаб-квартиру в бизнес-центр Михаила Гуцериева
Лента новостей
Минпромторг поддержал мораторий на правку закона о торговле 18:39, Бизнес Венгрия отказалась экстрадировать в США двух россиян 18:38, Общество Российская ОВК поставит Deutsche Bahn 130 вагонов 18:18, Бизнес Какой ноутбук для разъездов стоит купить и почему 18:17, РБК и Lenovo ФСК переведет штаб-квартиру в бизнес-центр Михаила Гуцериева 18:10, Бизнес Власти Петербурга объяснили задание школьникам о «письме папе на фронт» 18:10, Общество Власти Бахрейна обвинили Иран во вмешательстве в выборы 18:07, Политика Акции «Норникеля» превысили исторический максимум 18:00, Quote Вице-президент Тинькофф Банка — о роли новостей для розничных инвесторов 17:57, РБК и Thomson Reuters Метрополитену пришлось закрыть несколько станций из-за упавшего пассажира 17:53, Общество Al Jazeera показал видео подготовки армии ЦАР российскими инструкторами 17:52, Политика Компании Лисина вложат в новые проекты 150 млрд руб. 17:42, Бизнес При взрыве в Афганистане погибли трое американских военнослужащих 17:42, Общество СБУ завела дела против российских военных из-за инцидента в Азовском море 17:39, Политика Командная работа: семиместный минивэн для бизнеса на колесах 17:35, РБК и Volkswagen В России начнут помогать пострадавшим от мошенничества с криптовалютой 17:35, Крипто «Анжи» подписал контракт с 17-летним воспитанником «ПСЖ» 17:19, Спорт Неуверенное положение: почему керченский инцидент не поможет Порошенко 17:17, Мнение Алишер Усманов получил пятую госнаграду 17:16, Бизнес Британия и Нидерланды оштрафовали Uber за утечку данных пользователей 17:13, Общество Как снимают зрелищные кинотрюки с автомобилями на льду 17:12, РБК и Toyo Суд разрешил «Интерросу» подать апелляцию на решение по спору с UC Rusal 17:12, Бизнес Эксперты PwC оценили уровень недоверия бизнеса к правительству 17:05, Экономика Грильтреккер и апспеллинг: что значат новые слова ресторанной индустрии 17:00, Потребрынок  На МКАД из-за ДТП перекрыли четыре полосы 16:50, Общество Экстренное торможение: как легально обналичить криптовалюту 16:50, РБК и EXMO Вячеслав Мальцев заявил о получении политического убежища во Франции 16:43, Политика Социологи зафиксировали снижение доверия россиян к государственным СМИ 16:42, Политика
ФСК переведет штаб-квартиру в бизнес-центр Михаила Гуцериева
Бизнес, 18:10
0
ФСК переведет штаб-квартиру в бизнес-центр Михаила Гуцериева
Федеральная сетевая компания арендовала построенный в этом году бизнес-центр группы «Сафмар» Михаила Гуцериева возле спорткомлекса «Олимпийский». Сделка вошла в тройку крупнейших на столичном рынке аренды этого года
Михаил Гуцериев (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Федеральная сетевая компания (ПАО «ФСК ЕЭС») арендовала новый бизнес-центр «Новион», принадлежащий группе «Сафмар» и расположенный напротив спорткомплекса «Олимпийский» на ул. Самарской, 1, рассказали РБК источники в двух консалтинговых компаниях. «Объект снят с экспозиции. Договор аренды подписан на прошлой неделе и как минимум на пять лет», — пояснил один из брокеров. По его словам, Федеральная сетевая компания арендовала бизнес-центр почти полностью, сняв 16 тыс. кв. м при общей арендной площади 19,6 тыс. кв. м.

В пресс-службе ФСК ЕЭС сообщили, что планируют перевод офиса весной 2019 года, не уточнив новый адрес. Представитель «Сафмара» сказал, что «пока не может подтвердить факт сделки».

Стоимость аренды в бизнес-центре составляет 28–30 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц, а пятилетний контракт обойдется энергетикам в 2,2–2,4 млрд руб., оценивает управляющий партнер компании ILM Андрей Лукашев. С учетом эксплуатационных платежей в 7,5 тыс руб. за 1 кв. м в год пятилетняя аренда может обойтись Федеральной сетевой компании в 3 млрд руб., отмечает представитель Knight Frank.

Сейчас ФСК арендует бизнес-центр в Большом Николоворобинском переулке, 9/11, по соседству с которым началось строительство жилого квартала. Кроме того, компании принадлежит часть бизнес-центра «Западные ворота» на пересечении МКАД и Можайского шоссе.

Контракт по аренде бизнес-центра «Новион» станет третьей сделкой по размеру арендованной площади, заключенной в Москве в 2018 году. На первом месте — покупка структурами правительства Московской области 30 тыс. кв. м в бизнес-центре «Паллау РБ» на Рублево-Успенском шоссе, на втором — аренда «Аэрофлотом» бизнес-центра площадью 18 тыс. кв. м на Арбате.

Три крупнейшие сделки аренды в Москве пришлись на компании с госучастием и госструктуры. По данным Knight Frank, на окологосударственные структуры пришлось 8% сделок аренды или покупки под свои нужды офисов в Москве.

БЦ «Новион» введен в эксплуатацию в третьем квартале этого года — это часть многофункционального комплекса с 125-метровой башней-отелем Radisson Blu в центре. Отель планировали открыть к чемпионату мира по футболу, но работы были завершены только в октябре. Комплекс начал строится еще в 2007 году.

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева является, по версии Knight Frank, четвертым по размеру площадей владельцем офисной недвижимости в Москве: группа управляет почти 360 тыс. кв. м офисов.

Автор: Надежда Федорова.
Теги: офисы , Михаил Гуцериев , ФСК ЕЭС
Главное
Эксперты PwC оценили уровень недоверия бизнеса к правительству Экономика
Материалы по теме
Рантье без банка: Гуцериев и Ананьев остались в топ-10 владельцев офисов Бизнес
Выпутаться из «Россетей»: о чем глава ФСК попросил Дмитрия Медведева Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter