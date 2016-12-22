ФСК переведет штаб-квартиру в бизнес-центр Михаила Гуцериева

Федеральная сетевая компания арендовала построенный в этом году бизнес-центр группы «Сафмар» Михаила Гуцериева возле спорткомлекса «Олимпийский». Сделка вошла в тройку крупнейших на столичном рынке аренды этого года

Михаил Гуцериев (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Федеральная сетевая компания (ПАО «ФСК ЕЭС») арендовала новый бизнес-центр «Новион», принадлежащий группе «Сафмар» и расположенный напротив спорткомплекса «Олимпийский» на ул. Самарской, 1, рассказали РБК источники в двух консалтинговых компаниях. «Объект снят с экспозиции. Договор аренды подписан на прошлой неделе и как минимум на пять лет», — пояснил один из брокеров. По его словам, Федеральная сетевая компания арендовала бизнес-центр почти полностью, сняв 16 тыс. кв. м при общей арендной площади 19,6 тыс. кв. м.

В пресс-службе ФСК ЕЭС сообщили, что планируют перевод офиса весной 2019 года, не уточнив новый адрес. Представитель «Сафмара» сказал, что «пока не может подтвердить факт сделки».

Стоимость аренды в бизнес-центре составляет 28–30 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц, а пятилетний контракт обойдется энергетикам в 2,2–2,4 млрд руб., оценивает управляющий партнер компании ILM Андрей Лукашев. С учетом эксплуатационных платежей в 7,5 тыс руб. за 1 кв. м в год пятилетняя аренда может обойтись Федеральной сетевой компании в 3 млрд руб., отмечает представитель Knight Frank.

Сейчас ФСК арендует бизнес-центр в Большом Николоворобинском переулке, 9/11, по соседству с которым началось строительство жилого квартала. Кроме того, компании принадлежит часть бизнес-центра «Западные ворота» на пересечении МКАД и Можайского шоссе.

Контракт по аренде бизнес-центра «Новион» станет третьей сделкой по размеру арендованной площади, заключенной в Москве в 2018 году. На первом месте — покупка структурами правительства Московской области 30 тыс. кв. м в бизнес-центре «Паллау РБ» на Рублево-Успенском шоссе, на втором — аренда «Аэрофлотом» бизнес-центра площадью 18 тыс. кв. м на Арбате.

Три крупнейшие сделки аренды в Москве пришлись на компании с госучастием и госструктуры. По данным Knight Frank, на окологосударственные структуры пришлось 8% сделок аренды или покупки под свои нужды офисов в Москве.

БЦ «Новион» введен в эксплуатацию в третьем квартале этого года — это часть многофункционального комплекса с 125-метровой башней-отелем Radisson Blu в центре. Отель планировали открыть к чемпионату мира по футболу, но работы были завершены только в октябре. Комплекс начал строится еще в 2007 году.

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева является, по версии Knight Frank, четвертым по размеру площадей владельцем офисной недвижимости в Москве: группа управляет почти 360 тыс. кв. м офисов.