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Штаб-квартира «Аэрофлота» переедет в бизнес-центр Дмитрия Ананьева
Бизнес, 10:01
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Штаб-квартира «Аэрофлота» переедет в бизнес-центр Дмитрия Ананьева
В бизнес-центре «Арбат, 1», который принадлежит экс-совладельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву, сменится арендатор. Вместо Россельхозбанка там на 19 тыс. кв. м разместится штаб-квартира «Аэрофлота»
Бизнес-центр «Арбат, 1» (Фото: Google Maps)

Перелет на 100 метров

Крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот» выбрала новый офис для своей штаб-квартиры, рассказали РБК представители консалтинговых компаний, работающих на столичном рынке офисной недвижимости. По их данным, штаб-квартира переедет в бизнес-центр «Арбат, 1» (ранее «Альфа Арбат Центр»), который сейчас принадлежит группе ПСН Дмитрия Ананьева, и займет около 19 тыс. из 27,8 тыс. кв. м. Сейчас головной офис перевозчика расположен недалеко, в 100 метрах — в бизнес-центре Midland Plaza на ул. Арбат, 10.

В пресс-службах «Аэрофлота», группы ПСН и компании CBRE, выступающей агентом по сдаче в аренду, воздержались от комментариев.

Базовая ставка аренды без учета НДС и дополнительных расходов для сопоставимого по качеству с «Арбат, 1» офисного комплекса находится в диапазоне 35–40 тыс. руб. за 1 кв. м в год, напоминает директор группы по сопровождению сделок с недвижимостью PwC Саян Цыренов. Директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Константин Лосюков считает, что ставка аренды в бизнес-центре «Арбат, 1» может быть около 38 тыс. руб. за 1 кв. м в год без учета НДС и операционных расходов, которые могут составить еще около 7–7,5 тыс. руб. на 1 кв. м в год.

В 2017 году административные и общехозяйственные расходы «Аэрофлота» выросли на 12%, до 18,4 млрд руб., указано в отчетности компании по МСФО. Сколько из них составила аренда недвижимости, не раскрывается. На конец 2017 года численность работников авиакомпании составляла около 22 тыс. человек.

«Аэрофлот» в цифрах

«Аэрофлот» — крупнейший российский авиаперевозчик, 51,17% которого принадлежит государству. По состоянию на 1 марта 2018 года эксплуатирует 230 самолетов.

Выручка компании по МСФО в 2017 году составила 533 млрд руб., что на 7,5% больше, чем в 2016-м, чистая прибыль — 23 млрд руб. (-40%). В 2017 году группа «Аэрофлот», в которую также входят авиакомпании «Россия», «Победа» и «Аврора», увеличила перевозку пассажиров на 15,4%, до 50,1 млн человек.

Ежегодные затраты авиакомпании на аренду новой штаб-квартиры составят 665-864,5 млн руб., или $11,6–15,1 млн по курсу ЦБ на 31 марта, подсчитал РБК.

В 2009 году «Аэрофлот» арендовал 7 тыс. кв. м в бизнес-центре Midland Plaza. За офис компания платила, по оценкам экспертов, $5 млн в год. Ставка аренды в этом бизнес-центре — 25,4 тыс. руб. за 1 кв. м в год, указано на сайте amo.ru. Средняя ставка аренды для офисов класса А в Москве, по данным Cushman & Wakefield, сегодня составляет 26,8 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

Переезд «Аэрофлота» в новый офис может стать одной из крупнейших сделок за последние два года. Если она состоится, то, исходя из расчетов консалтинговой компании Colliers International, займет второе место, уступив только сделке по аренде «дочкой» Сбербанка 38,3 тыс. кв. м в бизнес-центре Poklonka Place.

Арбатская ошибка

Бизнес-центр «Арбат, 1» был построен по заказу «Альфа-Групп» и проекту Михаила Посохина в 2005 году на месте пустыря, образовавшегося еще во время Великой Отечественной войны в результате падения авиабомбы. В 2010 году восьмиэтажный «Альфа Арбат Центр» попал в список самых уродливых зданий Москвы по версии журнала Forbes, уступив первое место в антирейтинге только торгово-офисному центру на месте бывшего здания «Военторга» на Воздвиженке. Президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кузьмин, занимавший пост главного архитектора Москвы с 1996 по 2012 год, называл строительство «Арбат, 1» ошибкой. Первоначально здесь размещался головной офис ТНК-BP. В мае 2011 года нефтяная компания продала офис группе ПСН, которая сдала его в аренду Россельхозбанку.

В ноябре 2016 года РБК сообщал, что банк переедет в «Москва-Сити», где покупает 34-этажное здание «IQ Квартала» арендопригодной площадью 44,3 тыс. кв. м.

В июле 2017 года РБК стало известно, что группа ПСН рассматривает возможность продажи бизнес-центра «Арбат, 1», стоимость которого оценивалась в $170–200 млн. В конце 2017 года ЦБ объявил о введении временной администрации в Промсвязьбанке — основном активе братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. После этого братья разделили бизнес — Алексею достался «Техносерв», Дмитрий, который в последнем рейтинге «200 богатейших бизнесменов России», составленном журналом Forbes, занимает 59-е место с состоянием $1,4 млрд, продолжил заниматься финансовым и девелоперским направлениями.

Группа ПСН была создана в 2000 году как девелоперское подразделение Промсвязьбанка. По данным журнала Forbes, в портфеле группы 617 тыс. кв. м офисных площадей. Их сдача в аренду принесла ПСН в прошлом году $100 млн.

Автор: Алексей Пастушин.
При участии: Василий Маринин.
Теги: «Аэрофлот» , аренда офисов , ПСН , Дмитрий Ананьев , сделка , рекорд
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