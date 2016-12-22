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Самый богатый китаец оказался коммунистом
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Самый богатый китаец оказался коммунистом
Бизнес, 10:38
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Самый богатый китаец оказался коммунистом
Членом Коммунистической партии Китая Джека Ма назвало официальное печатное издание ее ЦК. Forbes оценивает состояние предпринимателя в $35,8 млрд. В списке богатейших китайцев, по версии журнала, бизнесмен занимает первое место
Джека Ма (Фото: Aly Song / Reuters)

Основатель и председатель совета директоров китайского технологического гиганта Alibaba Джек Ма оказался коммунистом. Членом Коммунистической партии Китая его назвало официальное издание ее центрального комитета — газета «Жэньминь жибао».

Джека Ма она отметила в списке 100 человек, внесших «выдающийся вклад в политику реформ и открытости» Китая. «Основанная им Alibaba Group создала крупнейшую в мире платформу электронной коммерции с ежегодным объемом транзакций в триллионы юаней», — отмечается в материале «Жэньминь жибао».

Также, как отметил официальный печатный орган ЦК КПК, «под руководством Джека Ма Alibaba Group вошла в десятку крупнейших мировых компаний с точки зрения рыночной капитализации». «Это делает Китай ведущим игроком на международном рынке в области электронной коммерции, интернет-финансов и облачных вычислений», — заметили составители перечня.

Также основатель Alibaba, по их данным, достоин звания «выдающийся строитель дела социализма с китайской спецификой провинции Чжэцзян». Когда именно Джек Ма вступил в компартию, «Жэньминь жибао» не уточняет.

Forbes оценивает состояние предпринимателя в $35,8 млрд. В 2018 году бизнесмен стал богатейшим китайцем по версии журнала. В сентябре Джек Ма объявил о решении уйти с поста главы Alibaba. Должность он покинет в свой следующий день рождения — 10 сентября 2019 года. На пенсии предприниматель планирует заниматься преподаванием (Ма был учителем английского языка) и благотворительностью.

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Осуществление экономических реформ Пекин начал в 1978 году. В частности, в стране было разрешено частное предпринимательство. В конечном итоге это привело к устойчивому экономическому росту, который превратил КНР во вторую по величине экономику мира после США.

«Мы все чаще наблюдаем тесные связи между ведущими интернет-компаниями Китая и [местным] правительством, потому что власти рассматривают их как один из наиболее эффективных способов реализации своих политических инициатив», — прокомментировал Bloomberg ситуацию управляющий директор Marbridge Consulting Марк Наткин. «Быть ​​членом партии — это, по сути, снимать шляпу перед легитимностью партии», — добавил он, заметив, что членство в партии в Китае «не обязательно означает особый высокий уровень политической активности».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Alibaba , Джек Ма , коммунистическая партия
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