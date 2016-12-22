СМИ узнали об отказе Минфина от идеи обнуления пошлин на авиаперевозки

Вместо идеи обнулить НДС для внутренних авиаперевозок, не проходящих через Москву, Минфин рассматривает вариант, при котором налог на добавленную стоимость для таких рейсов не изменится. В этом случае НДС для них будет 10%

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Министр транспорта Евгений Дитрих обратился к главе правительства Дмитрию Медведеву с письмом, из которого следует, что Минфин вместо отказа от обнуления НДС на региональные авиаперевозки, следующие мимо Москвы, теперь рассматривает другой, более жесткий вариант. Об этом со ссылкой на копию соответствующего послания сообщает газета «Ведомости». Подлинность документа изданию подтвердили два источника, знающих о нем от федеральных чиновников.

Согласно новой инициативе Минфина налог на добавленную стоимость для внутренних перелетов, не проходящих через российскую столицу, сохранится на уровне 10%. Для рейсов через Москву этот налог, по предложению Минфина, будет увеличен с 10 до 20%. Реализация подобной идеи, как указал в письме Дитрих, сократит самый экономически рентабельный трафик на московском направлении и не создаст реальных стимулов роста для регионального пассажиропотока.

В связи с этим глава Минтранса попросил премьера не поднимать НДС на внутренние перелеты через Москву до 20% (из-за этого, по его оценкам, авиакомпании могут потерять сотни миллионов пассажиров, а бюджет — более 100 млрд руб.). Для стимулирования авиаперевозок, как считают в Министерстве транспорта, ​для «московских» рейсов нужно сохранить налог на добавленную стоимость на уровне 10%, а для региональных авиаперевозок — обнулить его уже в следующем году.

В таком случае, как заметил в письме Дитрих, на протяжении следующих 12 лет (с 2019 по 2030 год) авиакомпании на внутренних линиях по сравнению с вариантом НДС от Минфина перевезут дополнительно 211 млн пассажиров, цены на билеты будут снижены, а поступления дополнительных налогов от роста авиаотрасли и смежных отраслей за минусом недополученного НДС составят 650 млрд руб.

При одобрении варианта Министерства финансов, по расчетам Минтранса, внутренние перевозки к 2030 году вырастут вдвое по сравнению с прошлым годом (до 125,1 млн человек), а доля региональных рейсов по-прежнему останется на уровне 25%.

Представители Минфина и пресс-служба правительства на запросы газеты не ответили.

Первоначальный план Минфина Инициативу повысить налог на добавленную стоимость (НДС) на внутренние рейсы через Москву до 20% в Минфине выдвигали летом. При этом для перевозок по внутренним авиалиниям, которые не проходят через российскую столицу, ведомство с апреля предлагало обнулить налог на добавленную стоимость. Идею поднять НДС для московских рейсов сразу же раскритиковала Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Ее представители заявляли, что результатом возможного повышения НДС на внутренних рейсах через Москву станут подорожание билетов и увеличение нагрузки на отрасль.

До конца 2020 года для внутрироссийских авиаперевозок действует ставка НДС в размере 10%. Обнулить ее на пассажирские авиаперевозки для Калининградской области в прошлом году поручал президент России Владимир Путин. Калининград глава государства прежде называл «единственным анклавным» регионом страны. До этого нулевая ставка НДС действовала только для перевозок в Крым и из Крыма.