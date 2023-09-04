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Власти России начали прием заявок на строительство аэропорта в Абхазии

Минэкономразвития: начался прием заявок от инвесторов на строительство аэропорта в Абхазии
Фото: Александр Чаплыгин / Russian Look / Global Look Press
Фото: Александр Чаплыгин / Russian Look / Global Look Press

Минэкономразвития объявило о начале приема заявок для отбора потенциальных инвесторов на строительство международного аэропорта в Абхазии. Об этом министерство сообщило на своем сайте.

Соглашение о восстановлении международного аэропорта в Сухуме подписали в середине июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Заявки будут рассматриваться совместной российско-абхазской комиссией, принимать их будут Минэкономразвития России и Минэкономики Абхазии до 15 сентября 2023 года.

Глава российского ведомства Максим Решетников говорил на полях ПМЭФ-2023, что «реконструкция сухумского аэропорта — историческое событие для Абхазии». Он отметил, что аэропорт не работает уже 30 лет и «этот факт серьезно сдерживает развитие деловой и туристической сферы республики».

Решетников добавил, что работы по восстановлению аэропорта будут идти в два этапа за счет частного инвестора и без привлечения средств из федерального бюджета. По предварительной оценке Минтранса России, Росавиации и потенциального инвестора, стоимость первого этапа составит 6,5 млрд руб. На первом этапе запланирована реконструкция 2,4 из 3,6 км взлетно-посадочной полосы.

Международный аэропорт Сухум имени В.Г. Ардзинба закрыли в 1993 году в связи с грузино-абхазской войной 1992–1993 годов по решению Международной организации гражданской авиации. В советский период терминал воздушной гавани обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки летом и до 1 тыс. — зимой.

Теги
Абхазия Россия Минэкономразвития аэропорты
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