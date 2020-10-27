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Alibaba Group отказалась от названий должностей в компании

Согласно проведенному компанией исследованию, указание должностей негативно влияет на общие переговоры и снижает инициативность. В России к проекту привоединилась Cainiao Network
Alibaba BABA $307,27 -0,91% Купить
Фото:Aly Song / Reuters
Фото: Aly Song / Reuters

Alibaba Group запустила международный проект по отмене названий должностей, чтобы привлечь молодых специалистов, рассказал РБК представитель Cainiao Network в России, «дочки» Alibaba Group.

«Мы провели исследование и выяснили, что когда человек видит в чате руководителя высокого уровня, то в большинстве случаев он предпочтет сгладить формулировки, чем высказаться напрямую. Для того чтобы избежать таких ситуаций, было принято решение, убрать названия должностей из всех внутренних коммуникаций», — рассказала лидер HR-функции Cainiao Network в России Евгения Волкова.

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Теперь сотрудники вместо должностей в корпоративных мессенджерах, интранет-порталах или в почте будут видеть только название функции, например: «Функция маркетинга» или «Функция корпоративных коммуникаций», уточнила Волкова.

В компании отметили, что в период карантина сотрудники стали чаще общаться онлайн и процесс групповых переговоров показал, что указание должностей негативно влияет на общую дискуссию, а при взаимодействии напрямую с руководством снижается инициативность.

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При этом Alibaba стремится к открытости, отметила Волкова. По ее словам, в корпоративном мессенджере любой сотрудник может написать или позвонить руководителю любого уровня, в том числе основателю группы Джеку Ма и гендиректору Даниэлу Чжану.

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Также исследование, как рассказала Волкова, показало, что плоская структура очень важна для поколения Z. По ее словам, сейчас Cainiao и Alibaba активно набирают молодых менеджеров для охвата новых целевых аудиторий, а возможность для выпускников вузов сразу на равных общаться с топ-менеджментом без привязки к их должности позитивно сказалась на качестве работы.В некоторых проектах скорость реализации выросла наполовину, уточнила она.

В августе текущего года «AliExpress Россия» объявил о запуске в партнерстве с сервисом «Самокат» проекта экспресс-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса «Есть!». Помимо продуктов проект предлагает пользователям бытовую химию, корма для животных, средства личной гигиены и другие товары повседневного спроса.

Авторы
Анастасия Батманова, Ирина Парфентьева
Alibaba Group
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