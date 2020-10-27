Alibaba Group отказалась от названий должностей в компании

Согласно проведенному компанией исследованию, указание должностей негативно влияет на общие переговоры и снижает инициативность. В России к проекту привоединилась Cainiao Network

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Alibaba Group запустила международный проект по отмене названий должностей, чтобы привлечь молодых специалистов, рассказал РБК представитель Cainiao Network в России, «дочки» Alibaba Group.

«Мы провели исследование и выяснили, что когда человек видит в чате руководителя высокого уровня, то в большинстве случаев он предпочтет сгладить формулировки, чем высказаться напрямую. Для того чтобы избежать таких ситуаций, было принято решение, убрать названия должностей из всех внутренних коммуникаций», — рассказала лидер HR-функции Cainiao Network в России Евгения Волкова.

Теперь сотрудники вместо должностей в корпоративных мессенджерах, интранет-порталах или в почте будут видеть только название функции, например: «Функция маркетинга» или «Функция корпоративных коммуникаций», уточнила Волкова.

В компании отметили, что в период карантина сотрудники стали чаще общаться онлайн и процесс групповых переговоров показал, что указание должностей негативно влияет на общую дискуссию, а при взаимодействии напрямую с руководством снижается инициативность.