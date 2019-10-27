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Бизнес ,  
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Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять
Движение против потребления может привести к «ужасным социальным последствиям», считает Карл-Йохан Петерсон. Бороться с изменениями климата он предлагает не мораторием на потребление, а экологическими инновациями
Карл-Йохан Петерсон (Фото: TT News Agency / Reuters)

Гендиректор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон считает, что движение, которое осуждает потребление, представляет собой серьезную социальную угрозу. Об этом сообщает Blooomberg.

Изначально представители движения, вдохновленные 16-летней шведской экоактивисткой Гретой Тунберг, призывали отказаться от полетов на самолетах, негативно влияющих на окружающую среду. Однако впоследствии это распространилось на многие другие отрасли, в том числе ту, в которой работает H&M, заявил Петерсон.

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По словам бизнесмена, его беспокоит подобное развитие ситуации. Многие из протестующих активистов говорят о том, что «надо перестать делать какие-то вещи, перестать покупать, перестать летать», заявил он. «Да, это может произвести небольшое положительное воздействие на окружающую среду, но будет иметь ужасные социальные последствия», — считает Петерсон.

Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди. В то же время «ликвидация бедности является такой же важной целью», считает он.

По словам Петерсона, воздействие на окружающую среду следует снизить. «В то же время мы должны продолжать создавать рабочие места, улучшать здравоохранение и все, что связано с экономическим ростом», — отметил гендиректор H&M.

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Бизнесмен добавил, что более эффективными способами сохранения окружающей среды считает не мораторий на потребление, а «экологические инновации, возобновляемые источники энергии и улучшенные материалы». К 2040 году его компания намерена стать полностью экологичной и сократить выброс парниковых газов при производстве одежды.

Эксперты экономической комиссии ООН считают, что на потребителей влияет «эра быстрой моды», которая вынуждает их регулярно приобретать новую одежду и выкидывать старую, которая еще годится для носки. Это привело к «чрезвычайной экологической и социальной ситуации». По оценкам комиссии, около 10% мировых выбросов парниковых газов приходится именно на производство одежды, отмечает агентство.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: экология, изменение климата, H&M
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