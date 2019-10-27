Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять

Движение против потребления может привести к «ужасным социальным последствиям», считает Карл-Йохан Петерсон. Бороться с изменениями климата он предлагает не мораторием на потребление, а экологическими инновациями

Карл-Йохан Петерсон (Фото: TT News Agency / Reuters)

Гендиректор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон считает, что движение, которое осуждает потребление, представляет собой серьезную социальную угрозу. Об этом сообщает Blooomberg.

Изначально представители движения, вдохновленные 16-летней шведской экоактивисткой Гретой Тунберг, призывали отказаться от полетов на самолетах, негативно влияющих на окружающую среду. Однако впоследствии это распространилось на многие другие отрасли, в том числе ту, в которой работает H&M, заявил Петерсон.

По словам бизнесмена, его беспокоит подобное развитие ситуации. Многие из протестующих активистов говорят о том, что «надо перестать делать какие-то вещи, перестать покупать, перестать летать», заявил он. «Да, это может произвести небольшое положительное воздействие на окружающую среду, но будет иметь ужасные социальные последствия», — считает Петерсон.

Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди. В то же время «ликвидация бедности является такой же важной целью», считает он.