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Британским властям предложили ввести сборы с часто летающих пассажиров
По мнению экологов, программы лояльности заставляют пассажиров чаще летать, чтобы сохранить статус привилегированного клиента. Взамен зеленые предложили авиакомпаниям рассказывать пассажирам о вреде перелетов для окружающей среды

Британский комитет по борьбе с изменениями климата предложил правительству Соединенного Королевства запретить авиакомпаниям использовать программы лояльности для клиентов. Об этом говорится в докладе комитета (.pdf).

Комитет ссылается на исследование экспертов Имперского колледжа Лондона. Авторы документа указывают, что программы поощрения пассажиров, в том числе начисление бонусных миль, побуждают их совершать перелеты чаще. Таким образом пассажиры хотят сохранить свой статус привилегированных клиентов.

По мнению членов комитета, правительству следует не только запретить программы лояльности, но и ввести дополнительные сборы с часто летающих пассажиров. Также комитет рекомендовал сопровождать рекламу авиакомпаний «значимой для потребителей информацией» о том, какой ущерб экологии наносят перелеты за счет выбросов углекислого газа в атмосферу.

Как напоминает Times, в июне текущего года Тереза Мэй, которая занимала пост премьера Великобритании, пообещала, что к 2050 году выбросы парниковых газов в стране сократятся до нуля. Чтобы достичь этой цели, комитет предложил правительству принять меры, касающиеся не только авиационной отрасли. В их числе увеличение закупок электромобилей для членов правительства Великобритании и местных органов власти. Предлагается также открыть больше железнодорожных линий и автобусных маршрутов, чтобы уменьшить зависимость людей от автомобилей, передает Business Insider.

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Среди прочих мер — обязательная маркировка продукции в зависимости от того, как ее производство влияет на изменение климата, увеличение стоимости мясных продуктов, а также введение в точках общественного питания минимум одного блюда для веганов.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Великобритания, выбросы, авиакомпании
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