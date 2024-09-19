ФАС выдала предупреждение крупнейшему поставщику сигарет в России

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ФАС увидела признаки нарушения антимонопольного законодательства в деятельности компании «Мегаполис» — крупнейшего поставщика табачных изделий в России — и выдала ей предупреждение, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

По данным ФАС, компания навязывала невыгодные условия агентам по контрактам поставки, в частности разрешала оплату по факту получения только при приобретении дополнительной продукции. При этом в документах, размещенных на сайте «Мегаполиса», о таких условиях не говорилось.

После выдачи предупреждения компания обязана в течение 30 дней устранить нарушения, иначе против нее будет возбуждено антимонопольное дело.

АО «ТК «Мегаполис» является крупнейшим оптовым продавцом табачной продукции в России. Компания работает с такими производителями сигарет, как Japan Tobacco International, Philip Morris International и Imperial Tobacco Group.

В конце августа ФАС возбудила дело в отношении издательства «Просвещение». Его заподозрили в завышении цен на учебники по истории. Это уже второе антимонопольное дело против этого издательства, первое было заведено в апреле из-за цен на учебники по истории, биологии и русскому языку.