Состояние Илона Маска превысило $100 млрд

Илон Маск за этот год заработал уже свыше $73 млрд и вышел на четвертую строчку в списке богатейших людей мира. Все это благодаря кратному росту стоимости акций Tesla, подорожавших с января почти в пять раз

Илон Маск (Фото: Saul Martinez / Getty Images)

Состояние Илона Маска, основателя Tesla и SpaceX, с начала года выросло в 3,7 раза и достигло $101 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

В соответствии с оценкой рейтинга, составляемого агентством Bloomberg, еще в начале года состояние Маска составляло $27,4 млрд. Однако быстрый рост стоимости акций Tesla принес ему еще $73,6 млрд. Сейчас, по данным Bloomberg, он находится на четвертой строчке рейтинга богатейших людей мира, уступая только Джефу Безосу (основатель Amazon), Биллу Гейтсу (основатель Microsoft) и Марку Цукербергу (Facebook).

Forbes ставит Илона Маска на пятую строчку рейтинга богатейших людей мира, оценивая его состояние в $95,5 млрд.

В январе акция Tesla стоила $430,26. На пике коронавирусного кризиса в середине марта минимальная цена акций опускалась до $361 (падение на 16% с начала года). По сравнению с многими другими компаниями падение капитализации Tesla было не столь значительным. Для сравнения: автогигант Ford к тому моменту подешевел вполовину ($9,42 — стоимость акции в январе, $4,01 — 23 марта).