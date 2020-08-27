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Состояние Илона Маска превысило $100 млрд

Илон Маск за этот год заработал уже свыше $73 млрд и вышел на четвертую строчку в списке богатейших людей мира. Все это благодаря кратному росту стоимости акций Tesla, подорожавших с января почти в пять раз
Tesla TSLA Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Saul Martinez / Getty Images)

Состояние Илона Маска, основателя Tesla и SpaceX, с начала года выросло в 3,7 раза и достигло $101 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

В соответствии с оценкой рейтинга, составляемого агентством Bloomberg, еще в начале года состояние Маска составляло $27,4 млрд. Однако быстрый рост стоимости акций Tesla принес ему еще $73,6 млрд. Сейчас, по данным Bloomberg, он находится на четвертой строчке рейтинга богатейших людей мира, уступая только Джефу Безосу (основатель Amazon), Биллу Гейтсу (основатель Microsoft) и Марку Цукербергу (Facebook).

Forbes ставит Илона Маска на пятую строчку рейтинга богатейших людей мира, оценивая его состояние в $95,5 млрд.

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В январе акция Tesla стоила $430,26. На пике коронавирусного кризиса в середине марта минимальная цена акций опускалась до $361 (падение на 16% с начала года). По сравнению с многими другими компаниями падение капитализации Tesla было не столь значительным. Для сравнения: автогигант Ford к тому моменту подешевел вполовину ($9,42 — стоимость акции в январе, $4,01 — 23 марта).

После завершения активной фазы кризиса на фондовых площадках акции Tesla начали стремительно расти. В начале июня они впервые пересекли планку в $1 тыс., 20 августа котировки акций Tesla впервые в истории поднялись выше $2 тыс. На момент закрытиия биржи 26 августа стоимость акций производителя электромобилей составила $2153,17. Таким образом, сейчас рыночная капитализация Tesla превышает $401 млрд. Это более чем в четыре раза больше, чем суммарная капитализация трех крупнейших автопроизводителей США — General Motors ($42,1 млрд)., Ford ($27,1 млрд) и Fiat Chrysler ($22,8 млрд).

При этом по итогам второго квартала 2020 года Tesla произвела 82,2 тыс. и поставила своим покупателям около 90,8 тыс. электромобилей. Для сравнения: GM за тот же период только в США поставил покупателям 492,4 тыс. автомобилей.

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Илон Маск назвал акции Tesla слишком дорогими
Бизнес
Илон Маск

Еще 1 мая сам Илон Маск в Twitter называл акции Tesla переоцененными. На тот момент они стоили $780, но сразу после твита основателя компании подешевели на 10%. Несмотря на это, уже через несколько суток они вновь начали расти.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Илон Маск, Tesla
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