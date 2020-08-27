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СМИ сообщили о проблемах с экспортом краба из России

С экспортом живых крабов возникли сложности, сообщил «Коммерсантъ». Из-за новых правил получения лицензии теперь приходится оформлять каждую партию, что может занять до 25 дней при сроках хранения продукции всего в десять дней
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Экспорт живых крабов и морских ежей почти остановился из-за новых правил получения лицензии. Об этом в своем обращении к главе Росрыболовства Илье Шестакову сообщила Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа.

Речь идет о приказе Росприроднадзора, который вступил в силу в конце июня. Документ установил новый порядок выдачи лицензии на вывоз с территории ЕАЭС диких живых животных, дикорастущих растений и лекарственного сырья.

Раньше лицензию выдавали на объем живой продукции, который можно было отправить за определенное время, но не более года. Теперь перед получением разрешения нужно подтверждать добычу ресурса, то есть оформлять перед отправкой каждую партию, что для живого краба может занимать до 25 дней. Однако сам живой краб хранится не более десяти дней, и его экспорт в связи с новыми правилами становится невозможным.

По словам президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максима Козлова, некоторые добытчики живого краба уже столкнулись с проблемами при получении лицензий, пишет издание.

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В группе компаний «Русский краб» Глеба Франка ему также подтвердили, что новые правила Росприроднадзора значительно осложнят работу рыбопромышленников-экспортеров живой продукции. За первое полугодие там выловили 6,3 тыс. т краба, из которых 40% поставили покупателям в живом виде. Соблюдение же требований нового указала приведет к порче и гибели улова, что грозит «колоссальными убытками», предупредили в компании.

По оценкам «Русского краба», утрата 1 тыс. т краба опилио приведет к ущербу на $15–20 млн, камчатского краба — на $30–40 млн. Бизнес понесет убытки не только при полной потере улова, но и при снижении качества живой продукции, добавили в компании. Помимо этого из-за простоев судов, вызванных долгими сроками получения лицензии, растут риски неполного освоения квот на вылов, купленных за десятки миллиардов рублей, отметили в ГК.

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Лицензия — это лишний документ, а для возможности экспорта могло быть достаточно разрешения на добычу, полученного от Росрыболовства, отметил президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. Однако в Росприроднадзоре указали, что разрешение на добычу не говорит о том, что продукция была получена законно. Помимо этого там напомнили, что подтверждение фактической добычи было установлено в Евразийской экономической комиссии. Близкий к ней источник издания отметил, что решение проблемы находится на уровне России.

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Фото: Yu Fangping / Zuma / Global Look Press

Чтобы решить проблему, АРПП предложила Росприроднадзору открыть информационный доступ к отраслевой системе мониторинга Росрыболовства, которая содержит данные о фактическом вылове в реальном времени. Это позволило бы уменьшить срок получения лицензий, указали в ассоциации. В качестве другого варианта АРПП предложила и вовсе исключить требование согласовывать заявление на экспортную лицензию в Росприроднадзоре.

В Росрыболовстве сообщили, что ведомства уже согласовали предложение об информационном доступе к закрытой отраслевой системе агентства. В скором времени Росприроднадзор представит список лиц для оформления доступа, отметили в Росрыболовстве. В нем добавили, что обсуждаются и более серьезные шаги, в частности общий отказ от экспортной лицензии в отношении живых беспозвоночных животных.

Автор: Виктория Полякова
Теги: краб, рыбохозяйственные предприятия
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