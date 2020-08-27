СМИ сообщили о проблемах с экспортом краба из России

С экспортом живых крабов возникли сложности, сообщил «Коммерсантъ». Из-за новых правил получения лицензии теперь приходится оформлять каждую партию, что может занять до 25 дней при сроках хранения продукции всего в десять дней

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Экспорт живых крабов и морских ежей почти остановился из-за новых правил получения лицензии. Об этом в своем обращении к главе Росрыболовства Илье Шестакову сообщила Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа.

Речь идет о приказе Росприроднадзора, который вступил в силу в конце июня. Документ установил новый порядок выдачи лицензии на вывоз с территории ЕАЭС диких живых животных, дикорастущих растений и лекарственного сырья.

Раньше лицензию выдавали на объем живой продукции, который можно было отправить за определенное время, но не более года. Теперь перед получением разрешения нужно подтверждать добычу ресурса, то есть оформлять перед отправкой каждую партию, что для живого краба может занимать до 25 дней. Однако сам живой краб хранится не более десяти дней, и его экспорт в связи с новыми правилами становится невозможным.

По словам президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максима Козлова, некоторые добытчики живого краба уже столкнулись с проблемами при получении лицензий, пишет издание.