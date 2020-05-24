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Связанная с Собчак крабовая компания исчезла из списка системообразующих

Группа компаний «Монерон», занимающаяся добычей крабов на Дальнем Востоке, утратила статус системообразующей, сообщил РБК партнер Собчак по бизнесу. Решение, по его словам, власти приняли заочно и без обсуждения
Фото: Yu Fangping / Zuma / Global Look Press
Фото: Yu Fangping / Zuma / Global Look Press

Группу компаний «Монерон», долю в которой приобрела телеведущая Ксения Собчак, исключили из списка системообразующих предприятий на сайте Минсельхоза, а также из соответствующего перечня Минэкономразвития. Первыми на это внимание обратили «Ведомости», министерства на запрос издания не ответили.

Партнер Собчак по бизнесу Игорь Соглаев подтвердил РБК, что, по его информации, «Монерон» исключен из списка системообразующих организаций на основании протокола правительственной комиссий от 18 мая. Решение комиссии, по его словам, было принято заочно и без обсуждения, а причины исключения компании из перечня ему неизвестны.

Ситуация «ничего, кроме недоумения, вызывать не может», считает Соглаев: за 2019 год группа заплатила более 3,5 млрд руб. налогов, а ее выручка за 2019 год составила более 23 млрд руб. (налоговые декларации входящих в группу ООО «Монерон» и ООО «Курильский универсальный комплекс» есть у РБК). Для включения в список системообразующих компания рыбной отрасли должна иметь выручку не менее 20 млрд руб. или выручку от 10 млрд руб. при численности персонала не менее 1,5 тыс. человек.

«Данное решение комиссии считаем объективно необоснованным, совершенно конъюнктурным и результатом недобросовестной конкурентной борьбы со стороны одного конкретного игрока, желающего подмять под себя всю отрасль», — заявил Соглаев. Впрочем, он добавил, что компания не будет его оспаривать, так как не претендует на помощь государства и сама оказывает помощь Сахалинской области: в апреле и мае она уже передала региону денежные средства, оборудование и продукты на «десятки миллионов рублей».

Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе
Бизнес
Ксения Собчак

В конце апреля стало известно, что телеведущая Ксения Собчак решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. По ее словам, войти в бизнес ей предложил Соглаев. Цену покупки Собчак не назвала, отметив лишь, что для нее она была «значительной». По словам телеведущей, в проекте она выступает финансовым инвестором, а Соглаев занимается стратегическим управлением.

Бизнес по добыче крабов на Дальнем Востоке сейчас находится в стадии реорганизации и будет объединен в группу «Монерон», сообщал тогда Соглаев. Выручка компаний, которым принадлежат квоты на вылов около 10 тыс. т краба в регионе, за прошлый год составила 23 млрд руб., чистая прибыль — более 10 млрд руб., а рентабельность по ней — до 60%, говорил он.

О том, что группу компаний «Монерон» включили в перечень системообразующих предприятий, тогда сообщила Собчак. «Одно могу сказать, что наша группа компаний «Монерон» была признана государством системообразующей и включена в федеральный список, у нас выручка группы более 23 млрд руб., а это не шутка. И мы будем соответствовать этому положению, и точно будем лучшими в крабовом бизнесе», — заявила она.

Авторы: Елена Сухорукова, Виктория Полякова
Теги: Ксения Собчак, камчатский краб, системообразующие предприятия
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