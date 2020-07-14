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Правительство предупредили об угрозе потери краболовами $2,7 млрд в год

По подсчетам специалистов отрасли, задержка из-за необходимости оформлять для экспорта крабов новый документ может привести к гибели 5% улова
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Из-за изменения Росприроднадзором правил выдачи заключений, необходимых для экспорта живого краба, потери компаний-экспортеров могут составить до $2,7 млрд в год. Об этом говорится в письме (есть у РБК), которое Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) направила вице-премьеру Виктории Абрамченко, курирующей в правительстве рыболовство и управление природными ресурсами.

В письме отмечено, что по новым правилам от экспортеров требуется предоставление комплекта документов, «форма, порядок и сроки получения которых не установлены».

«Данное обязательное требование является трудноисполнимым и не соответствует принципу наименьшего регуляторного воздействия, так как ведет к возникновению финансовых потерь рыбной отрасли, вызванных простоем судов и гибелью существенной части живой продукции», — констатировано в документе.

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В приложенной к письму справке разъясняется, что Росприроднадзор обязал экспортеров предоставлять документ, подтверждающий фактический вылов, однако какой орган и в какие сроки должен выдавать его, неясно. В справке отмечается, что общий срок получения экспортной лицензии в результате изменения правил составит не менее 25 суток на каждую партию выловленного краба. Простой судна с уловом в трюмах в течение столь продолжительного срока приведет к гибели и потере 5% улова или даже более (в зависимости от различных условий).

Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко подтвердила РБК, что письмо ВАРПЭ поступило и будет направлено для проработки в профильные ведомства.

Автор: Евгений Калюков
Теги: краболовы, Виктория Абрамченко, Росприроднадзор
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