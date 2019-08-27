В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,07 +0,09 EUR Бирж. 73,30 -0,22 Brent 59,16 +0,65% USD Нал. 66,93 64,37 EUR Нал. 74,20 71,87 USD ЦБ 65,97 +0,37 EUR ЦБ 73,40 +0,77 EUR/USD 1,1098 -0,0037 BTC/USD Бирж. 10 351,00 -25,00 IMOEX 2 658,24 -0,09% RTSI 1 268,25 -0,02% DJIA 25 898,83 +1,05% Nasdaq 7 853,74 +1,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
Bank of New York Mellon $46 (+11,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 22.08.20 Купить
Walt Disney $160 (+18,86%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
Bank of New York Mellon $46 (+11,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 22.08.20 Купить
Walt Disney $160 (+18,86%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 65,97 (+0,37) Quote, 26 авг, 12:39
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 73,4 (+0,77) Quote, 26 авг, 12:39
Reuters узнал о закупке планшетов Huawei с российским софтом Технологии и медиа, 03:37 В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах Бизнес, 03:21 В центре Москве произошел пожар в жилом доме Общество, 02:28 Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook Технологии и медиа, 02:07 Американскому сенатору запретили въезжать в Россию Политика, 01:59 В Севастополе начали проверку после смерти пенсионерки рядом с больницей Общество, 01:42 Эксперты оценили число попадающих в «квалификационную яму» россиян Общество, 01:13 «Интер» обыграл «Лечче» на старте чемпионата по футболу в Италии Спорт, 01:09 Космоплан ВВС США X-37B побил собственный рекорд по длительности полета Технологии и медиа, 00:16 Зачем Реджеп Эрдоган прилетает на МАКС Политика, 00:01 Медведев и Хачанов стартуют на US Open. Что важно знать Спорт, 00:00 Умер экс-глава Volkswagen и внук Порше Фердинанд Пиех Общество, 26 авг, 23:39 СМИ узнали о подготовке визита Болтона в Белоруссию Политика, 26 авг, 23:29 Пострадавшую в Турции российскую девочку отказались перевозить домой Общество, 26 авг, 23:24
Бизнес ,  
0 
В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
Власти Оклахомы заявили, что компания содействовала опиоидному кризису из-за которого умерли более 6 тыс. жителей штата. J&J отвергает обвинения
Здание J&J в Калифорнии (Фото: Mike Blake / Reuters)

Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.

Судья Тад Болкмен постановил, что компания вводила в заблуждение людей и содействовала опиодному кризису в Оклахоме. Johnson & Johnson заявила, что будет обжаловать решение суда.

«Janssen (фармацевтическая компания, которой владеет J&J. — РБК) не вызывала опиоидный кризис в Оклахоме, и ни факты, ни законы не поддерживают этот вывод», — заявил исполнительный вице-президент Johnson & Johnson Майкл Уллманн.

Общество
В США более 600 медиков обвинили в нелегальном распространении опиатов

В заявлении, поданном ранее в этом месяце, штат просил взыскать с компании $17,2 млрд за наводнение Оклахомы опиоидами. В нем утверждалось, что фармацевтическая компания создала кризис, который убил более 6 тыс. жителей штата. Johnson & Johnson называла утверждения властей необоснованными, отмечая, что обвинения основаны на «радикальных теориях». Компания отмечала, что штат никак не объяснил, как Janssen Pharmaceuticals способствовала кризису опиоидов.

Как отмечает телеканал, ранее Оклахома добилась выплат от Purdue Pharma ($270 млн) и Teva Pharmaceuticals ($85 млн). 

Общество
Johnson & Johnson выплатит $5,4 млн заболевшей раком женщине

В июле прошлого года суд в штате Миссури обязал Johnson & Johnson выплатить $4,69 млрд по делу о наличии асбеста в детской присыпке. Истцы утверждали, что наличие асбеста в присыпке приводило к возникновению раковых заболеваний у воспользовавшихся продукцией. Компания отвергла обвинения в загрязнении присыпки асбестом и фальсификации результатов тестирования. Как писал позднее Reuters, по меньшей мере с 1971-го до начала 2000-х компания иногда обнаруживала небольшое количество асбеста при тестировании сырого талька и готовых продуктов, однако скрывала эту информацию. 

Автор: Юлия Выродова
Теги: Johnson & Johnson, опиаты
Материалы по теме
США ввели санкции против трех китайцев за распространение опиоидов
Политика
Суд присяжных обязал Johnson&Johnson выплатить женщинам $4,69 млрд
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter