В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах

В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах

Власти Оклахомы заявили, что компания содействовала опиоидному кризису из-за которого умерли более 6 тыс. жителей штата. J&J отвергает обвинения

Здание J&J в Калифорнии (Фото: Mike Blake / Reuters)

Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.

Судья Тад Болкмен постановил, что компания вводила в заблуждение людей и содействовала опиодному кризису в Оклахоме. Johnson & Johnson заявила, что будет обжаловать решение суда.

«Janssen (фармацевтическая компания, которой владеет J&J. — РБК) не вызывала опиоидный кризис в Оклахоме, и ни факты, ни законы не поддерживают этот вывод», — заявил исполнительный вице-президент Johnson & Johnson Майкл Уллманн.

В заявлении, поданном ранее в этом месяце, штат просил взыскать с компании $17,2 млрд за наводнение Оклахомы опиоидами. В нем утверждалось, что фармацевтическая компания создала кризис, который убил более 6 тыс. жителей штата. Johnson & Johnson называла утверждения властей необоснованными, отмечая, что обвинения основаны на «радикальных теориях». Компания отмечала, что штат никак не объяснил, как Janssen Pharmaceuticals способствовала кризису опиоидов.