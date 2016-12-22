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Reuters обвинил Johnson&Johnson в сокрытии информации об асбесте в тальке
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Reuters обвинил Johnson&Johnson в сокрытии информации об асбесте в тальке
Бизнес, 02:48
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Reuters обвинил Johnson&Johnson в сокрытии информации об асбесте в тальке

Американская компания Johnson&Johnson (J&J) знала, что в детскую присыпку иногда попадает опасный для здоровья асбест, но скрывала эту информацию от регулирующих органов и общественности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на ряд документов компании, в том числе внутренние доклады, служебные записки и обнародованные в суде данные.

Как пишет агентство, по меньшей мере с 1971 до начала 2000-х компания иногда обнаруживала небольшое количество асбеста при тестировании сырого талька и готовых продуктов. Этой проблемой были обеспокоены топ-менеджеры, ученые, доктора и юристы компании, однако они не разглашали информацию.

По данным Reuters, также компания заказала и оплатила исследования детской присыпки, и наняла автора, чтобы тот переработал статью, в которой были представлены результаты.

Компания назвала информацию Reuters «односторонней, ложной и подстрекательской», сообщает Associated Press. «Тысячи независимых испытаний, проведенных регулирующими органами и ведущими лабораториями мира, доказывают, что наша детская присыпка никогда не содержала асбеста», — заявили в J&J.

Суд присяжных обязал Johnson&Johnson выплатить женщинам $4,69 млрд
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После публикации Reuters рыночная стоимость компании упала на $39,8 млрд, сообщает CNBC.​

В июне суд присяжных в Миссури решил, что J&J должна выплатить $4,69 млрд пострадавшим из-за асбеста в продукции. Как сообщало Reuters, шесть из 22 женщин, которые подали иск против компании, умерли. Истцы полагают, что асбест в детской присыпке стал причиной онкологических заболеваний. Компанию также обвинили в том, что она не предупредила пользователей, что продукция может вызвать рак яичников.


 

Теги: Johnson&Johnson , Асбест
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