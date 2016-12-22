Бизнесмены из списка Титова ответили на отказ в прощении

Часть предпринимателей из списка Титова, чьи дела отказывается пересматривать Генпрокуратура, усомнились в сообщениях о продолжении преследования. В их делах изначально были заложены ошибки следствия, считают они

Борис Титов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Бизнесмены из списка Титова прокомментировали РБК информацию об отказе Генпрокуратуры пересматривать их дела. Ранее об этой позиции следствия сообщил «Коммерсантъ».

Предприниматель Владимир Зюзин пояснил РБК, что в заметке «Коммерсанта» «вольно трактуются понятия» в словах представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного по его делу. «Мне никаких бумаг ни через Титова, ни лично не приходило о невозможности пересмотра моего дела. Я хочу увидеть бумаги, я сомневаюсь в верности трактовки в заметке «Коммерсанта». Команда Титова изначально включала в список тех бизнесменов, по делам которых были ошибки, противоречия или их судили не по тем статьям, по которым должны были, то есть кого попало не брали. Я тоже в этот список вхожу, команда Титова поясняла мне, что я невиновен», — сказал Зюзин.

Комментарий Генеральной прокуратуры является «запоздалой манипулятивной реакцией» на жалобы президенту на бездействие силовиков по вопросу пересмотра дел участников списка Титова, сказал в разговоре с РБК адвокат Евгений Рыжов, также упомянутый в публикации о решении Генпрокуратуры.

«У Генеральной прокуратуры нет полномочий пересматривать или нет, как нет ни суда, ни какого бы то ни было решения, по которому бы я был признан мошенником. Поэтому со стороны Генеральной прокуратуры это защитная реакция после нашего обращения к президенту, [в связи с тем] что, несмотря на его поручение, действий по нам не предпринимается», — считает Рыжов.

Экс-декан факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН​ Виктор Ламаш, обвиняемый в крупном мошенничестве и обмане студентов, назвал появившуюся информацию неприятной.

«Для меня безусловно, это неприятный момент, мне, как и другим участникам списка, хотелось верить в справедливость и возможность доказать свою невиновность. Изначально было понятно, что будет нелегко, так как мое дело сфальсифицировано бывшим министром образования, действующим ректором, председателем ВАК [Владимиром] Филипповым и его бандой, успешно осваивающей бюджетные деньги, продающей липовые диссертации и дипломы. Никому не нужен еще один скандал, ведь у меня на руках неоспоримые доказательства их преступных деяний, которые ранее я, вступив в должность декана, передал в прокуратуру, однако это осталось без внимания», — заявил он.

На фоне публикации «Коммерсанта» пресс-служба бизнес-омбудсмена Бориса Титова сообщила о прекращении уголовного дела в отношении одного из фигурантов списка — бизнесмена Андрея Каковкина. Каковкин вернулся в Россию в феврале 2018 года после того, как список был представлен Владимиру Путину. Уголовное дело против него по статьям о мошенничестве и неправомерном обороте средств было возбуждено в 2016 году. «В ходе расследования причастность Андрея Каковкина к совершению преступления не подтвердилась. Постановлением следователя уголовное дело против него прекращено. В соответствии со ст. 134 УПК РФ за Каковкиным признано право на реабилитацию, ему разъяснен порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием», — сообщили в пресс-службе.

Список Титова включает в себя предпринимателей, скрывающихся за рубежом из-за уголовного преследования в России. В начале февраля Титов представил президенту Владимиру Путину список тех, кто хотел бы вернуться на родину при создании для этого необходимых условий. 30 марта генеральный прокурор Юрий Чайка поддержал идею амнистии для скрывающихся за рубежом предпринимателей.

Однако 27 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на слова официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного сообщил, что ведомство не намерено пересматривать дела некоторых фигурантов списка. В Генпрокуратуре считают, что их дела не имеют отношения к предпринимательской деятельности. «Далеко не все беглые бизнесмены пострадали от ложных доносов или жестких действий правоохранителей, более того, некоторые из них в принципе не имеют никакого отношения к предпринимательству», — завил Куренной.