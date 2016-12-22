Бизнес-омбудсмен Титов предложил ликвидировать Пенсионный фонд

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов предложил полностью отказаться от Пенсионного фонда России и переложить его функции на Федеральное казначейство, передает корреспондент РБК.

«Современные технологии позволяют, конечно, обойтись без таких громоздких, не всегда прозрачных организаций как Пенсионный фонд», — сказал Титов на встрече с журналистами.

Он полагает, что Пенсионный фонд является лишней организацией, которая неэффективно «тянет» деньги. Титов отметил, что «отсталость в нем очень высокая». При этом Федеральное казначейство бизнес-омбудсмен находит достаточно продвинутой организацией, в которой была проведена «IT-революция». В итоге казначейство действительно контролирует финансовые потоки внутри государства и держит счета государственных и частных компаний. Поэтому, отметил Титов, оно может держать и пенсионные счета. При этом он добавил, что для решения всех вопросов можно создать специальную группу по администрации в регионах, чтобы решать проблемы пенсионеров.

16 июня правительство России внесло в Госдуму законопроекты о повышении пенсионного возраста и НДС. За период с 2019 по 2034 год планируется повысить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63. В то же время базовую ставку НДС хотят повысить с 18 до 20%, а повышение тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд — до 22%.