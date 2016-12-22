ФАС сообщила о готовности компаний продать экспортный бензин в России

Федеральная антимонопольная служба заявила о готовности нефтяных компаний переориентировать часть экспортных объемов бензина на внутренний рынок. Это произойдет при «наличии потребности и заявок участников рынка»

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Экспорт автомобильного бензина российскими компаниями находится на минимальном уровне, говорится в совместном заявлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго. При необходимости нефтяные компании могут переориентировать часть экспортных объемов на внутренний рынок, констатировали в ведомствах.

​«Рост объемов экспорта наблюдается у компаний, которые ввели новые вторичные нефтеперерабатывающие мощности (Киришский НПЗ ОАО «Сургутнефтегаз» и Антипинский НПЗ группы «Новый Поток»). При этом подтверждена возможность и готовность компаний переориентировать часть экспортных объемов на внутренний рынок в августе-сентябре 2018 года при наличии такой потребности и заявок участников рынка с учетом плановых и внеплановых ремонтов на НПЗ», — говорится в документе.

В ведомстве отметили, что ​после завершения внеплановых ремонтов на Куйбышевском и Ачинском НПЗ «Роснефти» ожидается полное выполнение заявленных планов по производству автомобильного бензина.

В материале ведомства говорится, что производство автомобильного бензина за семь месяцев 2018 года составило 21,944 млн т, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство дизельного топлива 5-го​ класса за семь месяцев 2018 года составило 44,286 млн, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Ранее, 23 августа, ФАС рекомендовала нефтяным компаниям полностью прекратить экспорт бензина на период ремонтов НПЗ. «Будем постоянно работать с компаниями, чтобы предложение на бирже было приемлемое, будем каждый день отслеживать ситуацию», — сказал тогда начальник управления регулирования ТЭК ведомства Дмитрий Махонин.

Он добавил, что «задача не снижать бдительность с точки зрения контроля за ценовой ситуацией» была поставлена перед службой на совещании у вице-премьера правительства России Дмитрия Козака.

На фоне резкого роста оптовых и розничных цен на топливо в апреле-мае было принято решение с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизтопливо на 3 тыс. и 2 тыс. руб. за тонну соответственно, а также не повышать ставки с 1 июля, как это предполагалось ранее (примерно на 700 руб. за тонну). Это позволило стабилизировать ситуацию на топливном рынке: цены в опте перестали расти, а на заправках даже начали немного снижаться.

Однако с 1 января акцизы на дизельное топливо и бензин поднимутся на 2,7 тыс. руб. и 3,7 тыс. руб. на тонну соответственно. Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер Дмитрий Козак. «Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года» — сказал Козак. Таким образом, они вырастут до 8,258 тыс. руб. и 11,892 тыс. руб. за тонну соответственно.