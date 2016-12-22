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В ФАС рассказали о рекомендации нефтекомпаниям сократить экспорт бензина
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В ФАС рассказали о рекомендации нефтекомпаниям сократить экспорт бензина
Бизнес, 13:34
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В ФАС рассказали о рекомендации нефтекомпаниям сократить экспорт бензина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала нефтяным компаниям сократить экспорт бензина на период ремонтов НПЗ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления регулирования ТЭК ведомства Дмитрия Махонина.

«Мы не запрещали им, мы просто рекомендовали сократить экспорт бензина», — сказал Махонин. Он добавил, что в настоящий момент компании экспортируют небольшие объемы бензина, «буквально какие-то крохи».

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За неделю торгов с 10 по 17 августа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) оптовые цены на бензин АИ-92 выросли на 6,72%, до 46,1 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 7,4%, до 49,4 тыс. руб. Это произошло впервые с конца мая. Тогда акцизы были снижены на 2–3 руб. за литр, нефтяников обязали увеличить на 3% продажи топлива на внутреннем рынке и заморозить цены на АЗС.

Федеральные чиновники сообщили РБК, что правительство может увеличить бюджетную субсидию нефтяникам для сохранения низких внутренних цен на бензин. Со следующего года правительство намерено компенсировать нефтяникам часть экспортной премии: в 2019 году — 60%, в последующие годы — половину.

Теги: бензин , Экспорт
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