Усманов ответил на колонку замглавреда «Ведомостей»

«Ни одна компания не стала моей собственностью «из уважения», — написал миллиардер в ответе на колонку газеты. Ее автор утверждал, что глубокое уважение — главная черта бизнесмена

Алишер Усманов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Миллиардер Алишер Усманов написал ответ газете «Ведомости» на колонку заместителя главного редактора издания Кирилла Харатьяна «В чем рецепт успехов Алишера Усманова», опубликованную 9 августа. Ответ миллиардера опубликован в разделе «Мнения / Письма читателей».

В статье Харатьяна говорилось, что Усманов строит свой бизнес «прежде всего на уважении», а подзаголовок к ней гласил, что «известный предприниматель уважительно относится к влиятельным людям».

«Уважая газету «Ведомости», а еще больше — ее читателей, я не буду опускаться до того, что господин Харатьян считает «иронией», а отвечу серьезно, по существу, как я отвечаю даже тем, кого не уважаю», — написал Усманов в ответе.

Усманов написал, что увидел в материале противоречие: с одной стороны, намек на то, что «почтение к российской власти» дает ему преимущество в делах, с другой — упоминание инвестиций в Facebook и британский ФК «Арсенал» как примеры успешных сделок.

По мнению Усманова, эти примеры говорят о противоположном, о том, что он руководствуется «прежде всего чутьем и аналитикой, а уважение — к партнерам и сотрудникам — необходимо, чтобы развивать наши компании, увеличивать их доходность и стоимость».

Утверждение о том, что некоторые компании достались ему «из уважения», Усманов назвал недопустимой спекуляцией. «Они были приватизированы по рыночной цене, что не раз подтверждалось экспертами рынка и аудиторами, в том числе международными», — пишет миллиардер. «Да, я горжусь тем, что помогал важнейшей для нашей страны компании «Газпром» возвращать задолженность — это было непростое дело», — говорится в письме. «Но в результате этих действий ни одна компания не стала моей собственностью «из уважения», — заявил он.

Произведения искусства из коллекции Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской тоже были оплачены деньгами и сейчас доступны для публичного осмотра, пояснил Усманов.

«Все эти важные частности я всегда готов разъяснить авторам газеты «Ведомости», если, готовя статьи о моей работе, они впредь не будут забывать задавать мне вопросы напрямую», — завершил свой ответ Усманов. При этом он посчитал правильным, чтобы статьи о нем выходили не в рубрике «Человек недели», а в рубрике «Человек дела».

Forbes оценивает состояние Усманова в $12,5 млрд, он занимает десятую строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России. Среди главных его активов — «Металлоинвест», Байкальская горная компания, Mail.Ru Group, «МегаФон», DST Global, «ЮТВ Холдинг», «СТС Медиа».