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«Пятерочка» перестала продавать алкоголь в Петербурге

Сеть «Пятерочка» перестала продавать алкоголь в Петербурге из-за приостановки лицензии
В «Пятерочке» в Петербурге не будут продавать алкоголь из-за приостановки лицензии. Это связано с продажей алкоголя несовершеннолетнему в одном из магазинов сети в 2020 году, уточнили в X5
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сеть «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group) перестала продавать алкогольную продукцию в магазинах Санкт-Петербурга из-за приостановки лицензии.

«Решение о приостановке лицензии на продажу алкоголя в магазинах «Пятерочка» в Санкт-Петербурге принято лицензирующими органами в связи со случаем трехлетней давности. Тогда в одном из магазинов продали несовершеннолетнему алкоголь, штраф оплатили еще в 2020 году. Мы уже применяем все меры по скорейшему возобновлению лицензий», — сообщили РБК в X5.

Согласно информации на сайте сети, в Петербурге расположены 428 магазинов «Пятерочка».

В законе об обороте алкоголя говорится, что действие лицензии приостанавливается на срок, необходимый для устранения нарушений, но не превышающий шесть месяцев. Исключением являются случаи, если лицензию приостановили из-за непредоставления в указанный срок заявления об устранении нарушений или выявления нового нарушения.

В прошлом году X5 Group стала лидером по закупкам вина среди других импортеров, писал «Коммерсантъ». По данным издания, за январь—сентябрь X5 увеличила импорт вина на 31% год к году, до 21,6 млн л. Объем ввоза всех спиртных напитков группой превысил 24 млн л.

В компании пояснили, что расширили ассортимент и географию импорта, в том числе из Армении, Азербайджана, Грузии и Турции. Кроме того, выросла линейка ввозимых товаров под собственными брендами, на рост спроса повлиял и уход зарубежных брендов.

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В начале июня Федеральная антимонопольная служба оштрафовала «Пятерочку» на 300 тыс. руб. за нарушение закона «О рекламе». В ведомство поступили жалобы от россиян на то, что рекламный ролик «Пятерочки» об акции «Пенсионерам скидки» ввел их в заблуждение.

В ФАС пришли к выводу, что посмотревшие видеоролик имели основания полагать, что акция распространяется на все товары сети, в то время как она действовала только на отдельные категории. Полная информация об условиях акции была только на сайте «Пятерочки» и в рекламных дисклеймерах, появившихся в видеоролике мелким шрифтом на короткое время.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Анна Захарова
X5 Retail Group Пятерочка продажа алкоголя Санкт-Петербург
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