Индекс деловой среды в России начал снижаться впервые за пять месяцев
Индекс деловой среды Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по итогам июля продемонстрировал снижение впервые за пять месяцев, следует из аналитических материалов бизнес-объединения, с которыми ознакомился РБК.
Индекс РСПП основывается на субъективной оценке представителями бизнеса предпринимательской деятельности и экономической ситуации в целом, в нем не используется официальная макроэкономическая статистика. Анкетирование проводится среди всех компаний — членов РСПП, в нем принимают участие в основном представители крупного промышленного бизнеса.
По данным РСПП, индекс деловой среды в июле снизился на 3,9 п.п., до 40,1 пункта, по сравнению с 44 пунктами в июне. Так, показатели упали в индикаторах «производимой продукции» (42,8 против 44,8), «финансовых рынков» (38,1 против 41,8), «спроса в отрасли» (47,9 против 49,6), «уровня конкуренции» (52,7 против 59,4) и b2b (50,6 против 47,1).
Помимо этого треть респондентов сообщила о решении поднять цены в отчетный период, что привело к росту соответствующего показателя до 57,7 против 51,8 в июле. О росте цен закупок заявило еще большее количество участников опроса — 68,8%.
Также в негативную сторону сместились оценки того, как компаниям удается выполнzть свои обязательства перед контрагентами и как контрагенты выполняют обязательства перед компаниями. Оба показателя потеряли порядка 4 п.п.: первый из них составил 47,5, а второй — «обязательства контрагентов перед компаниями» — 44.
Максимальное снижение по итогам месяца показал индикатор «уровень складских запасов» — его значение упало сразу на 14,7 п.п. и составило в отчетный период 41,5. В то же время значение индекса логистики вернулось к значению, полученному в мае, — 35,4 (минус 8,2 п.п.).
По мнению 28,8% участников опроса, отношения с иностранными партнерами продолжают ухудшаться. Нейтральные оценки выбрали чуть более двух третей опрошенных. Также большинство (88,8%) респондентов ответили, что взаимоотношения с органами власти остались такими же, как были в прошлый отчетный период. Остальные компании выбрали положительные оценки.
Помимо этого, по данным РСПП, в июле значительно снизилась инвестиционная активность компаний: если в прошлые отчетные периоды около 60% предприятий осуществляли инвестиционные проекты, то в июле об этом сообщили только 49,2% компаний.
Проектные условия — и бюджет, и график — сохранили 55,7% из этой группы. Четверть организаций вела проекты с отставанием от запланированного графика, 9,8% компаний смогли ускорить темпы. Пятой части опрошенных организаций пришлось сократить объемы средств на инвестиционные проекты, а 8,2% компаний, наоборот, смогли увеличить свой бюджет.
Также сократилась доля компаний, которые нанимали новых сотрудников в июле (67,7 против 72,4%) и осуществляли социальные программы для сотрудников (70,8 против 78,3%). Без изменений осталась доля компаний, которые увольняли сотрудников в отчетный период, — она составила 6,7%.
Индекс деловой среды РСПП пережил одно из максимальных падений в мае этого года — тогда он обвалился сразу на 14,9 п.п., до 32 пунктов, и опустился до показателей десятилетних минимумов.
Так, во время спада 2014–2015 годов показатель не опускался ниже 34,1 пункта. В апреле 2020 года, на пике ковидного шока, индекс РСПП упал до 34,3 пункта (минус 21% к предыдущему месяцу).
Банк России на этой неделе сообщил, что индикатор бизнес-климата, который ежемесячно отслеживает ЦБ, в июне вернулся в положительную зону (с учетом сезонной коррекции). Улучшение делового климата фиксируется второй месяц подряд, но положительным индикатор оказался впервые с начала спецоперации — плюс 0,4 пункта в июне против минус 1,5 пункта в мае.
Среди причин улучшения ситуации с бизнес-климатом в июне аналитики ЦБ называют замедлившееся сжатие спроса и продолжающуюся подстройку производств к новым экономическим условиям. «Несмотря на существенные санкционные ограничения, компании ожидают дальнейшего восстановления спроса и объемов выпуска продукции с учетом освоения новых рынков», — говорится в материалах Центробанка.
Тем не менее Банк России прогнозирует снижение реального ВВП России на 4–6% по итогам 2022 года и на 1–4% в 2023 году.